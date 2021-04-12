Брутер: почему народ так не доверяет властям Молдовы

Политолог-международник проанализировал ситуацию, при которой многие граждане страны, идя на выборы, руководствуются принципом: из двух зол выберу наименьшее.

Экспертиза Брутер: почему народ так не доверяет властям Молдовы

Согласно социологическим опросам последних нескольких лет, в молдавском обществе сложилась устойчивая тенденция. Среди пользующихся доверием граждан страны учреждений и институтов парламент и правительство находятся чуть ли не на последних местах. Люди больше доверяют церкви, чем власти.

Почему так происходит, случилось ли это потому, что политический класс страны сильно дискредитировал себя за неполные 30 лет независимости республики? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

"Да, власти Молдовы не заслужили того, чтобы люди им доверяли. Это положение – вполне естественное. Для того, чтобы граждане хоть немного стали доверять власти, необходима перезагрузка политической элиты. Очевидно, что те люди, которые находились во власти последние 10 лет, себя дискредитировали", – отметил собеседник.

По словам политолога-международника, для восстановления доверия граждан страны к власти в Молдове должны прийти новые люди, новые лица, которые будут ответственны за народ и займутся неукоснительным выполнением обещаний, данных людям.

"Абсолютно любопытно, что в 2020 году на пост президент Молдовы баллотировались те же люди, что и в 2016-м. Это означает, что никакого движения на политическом поле в Молдове просто нет", – добавил Брутер.

Эксперт уверен: в республике из года в год повторяются одни и те же формулы в политике, что противоречит демократическим процессам как таковым. Ситуацию, происходящую в верхах политического истеблишмента республики, Брутер назвал "механической сменяемостью власти", которая полностью лишена обратной связи чиновников и депутатов с теми, кто их избирал.

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