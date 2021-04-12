Чуря: почему Санду не стала президентом для всех

В период своей предвыборной кампании Майя Санду не раз заявляла, что постарается быть президентом для всех. Удалось ли ей это сделать – ответ на вопрос дал политический аналитик.

Экспертиза Чуря: почему Санду не стала президентом для всех

Вступая в должность президента в конце декабря, Майя Санду обратилась во время инаугурации к народу на основных языках, которые используются в республике для коммуникации – на молдавском, русском, украинском, гагаузском и болгарском. Это польстило многим представителям многонационального молдавского народа, однако дальнейшие шаги главы государства несколько расходились с ее предвыборным обещанием стать президентом для всех.

И все же: удастся ли Санду исправить уже допущенные ошибки и объединить общество, либо время для нее безвозвратно упущено? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Я думаю, что она будет отдаляться от такой модели, чтобы стать президентом для всех народов страны, ей не удержать в руках такую ситуацию. Да, она старается поздравлять публично представителей народностей страны с их национальными и религиозными праздниками, но это лишь вызывает усмешку у титульной части населения Молдовы", – отметил собеседник. © Sputnik / Mihai Caraus Эксперт: президент Санду ведет Молдову не в Евросоюз, а в Румынию

По словам эксперта, Санду априори не дано стать всенародным президентом, более того, она уже сама сознательно отдаляется от этой, ранее озвученной цели, поскольку является президентом, для которого важны лишь политические принципы и идеология, не более.

"Ее политика заключается в стремлении строго на Запад и выкорчевывании всех молдавских традиций. Также она заявляла о необходимости борьбы с коррупцией", – добавил Чуря.

Аналитик считает, что после того, как угроза эпидемии коронавируса в Молдове спадет, Санду продолжит свою борьбу с политическим классом страны "на баррикадах", проводя массовые протесты и заявляя о властном истеблишменте как о группе людей, "погрязших в коррупции".

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