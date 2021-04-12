Волницкий: что решит Конституционный суд 15 апреля

Экспертиза Волницкий: что решит Конституционный Суд 15 апреля

По итогам заседания 15 апреля Конституционный суд Молдовы должен решить, выполнены ли конституционные условия для роспуска парламента и может ли президент Майя Санду издать соответствующий указ и назначить дату досрочных выборов.

По мнению президента, на данный момент выполнены оба конституционных условия, позволяющие ей распустить парламент: законодательный орган не смог с двух попыток в течение 45 дней назначить правительство, а также истек трехмесячный срок, отведенный парламенту на формирование кабинета министров. С президентом не согласны представители парламентского большинства.

Каким будет решение Конституционного суда – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Игорь Волницкий.

"Запрос Майи Санду, скорее всего, будет удовлетворен. Она не скрывает, что хочет услышать от Конституционного суда, что есть все условия для того, чтобы распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы", - сказал эксперт.

Вместе с тем быстро провести досрочные парламентские выборы вряд ли получится, говорит политолог.

"Процедурно все это сделать не так уж просто, нужно еще найти деньги на выборы. Процедура эта займет определенное время", - отметил Волницкий.

Эксперт назвал время, когда, по его мнению, в Молдове могут состояться досрочные парламентские выборы.

"Думаю, ожидать их следует во второй половине лета, скорее всего, ближе к концу лета, вероятно, в августе. Не стоит забывать, что август - достаточно специфический для Молдовы месяц и наверняка Майя Санду будет учитывать тот факт, что в августе в Молдову приезжают многие наши граждане, проживающие за рубежом. А это в основном ее избиратели", - заключил политолог.

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