Лисневский: в чем причина массовой смертности пенсионеров в Молдове

Социолог проанализировал причины, кроме коронавируса, по которым все чаще пожилые люди в республике уходят из жизни.

Экспертиза Лисневский: в чем причина массовой смертности пенсионеров в Молдове

На начало апреля в Молдове проживали 680 тысяч 400 пенсионеров, число которых по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось более чем на 13 тысяч 100 человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной кассы социального страхования (НКСС).

Так, средний размер пенсии за истекший год вырос при этом на 240 леев, достигнув почти 2155 леев. Абсолютное большинство - 520 тысяч пожилых людей в стране - получают пенсию по возрасту, сумма которой варьируется у отметки в 2 тысячи 130 леев. Этой суммы, очевидно, ничтожно мало, для того чтобы пожилой человек мог нормально жить.

По каким причинам в республике пенсионеры массово уходят из жизни? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Ян Лисневский.

"Кроме фактора COVID-19, все равно в молдавском обществе прослеживалась тенденция к сокращению пожилого населения. Этому виной и качество, и ритмы жизни в республике, и другие хронические болезни, которыми страдают эти люди", - заявил собеседник. © Sputnik / Константин Чалабов Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки"

Эксперт, говоря о причинах сокращения в стране численности людей в преклонном возрасте, порекомендовал не забывать про темпы миграции населения из Молдовы. В последние 5-7 лет в республике все четче прослеживается закономерность, при которой дети молдавских стариков, которым удалось обустроить свою жизнь за границей и закрепиться там на ПМЖ, все чаще забирают и родителей, желая, чтобы их последние годы не прошли в одиночестве и нищете.

"Если в конце 90-х годов из Молдовы больше уезжали люди среднего возраста, то сейчас все больше покидает республику молодежь, представители которой все чаще стараются взять своих родителей в страны, в которых они обосновались", - добавил Лисневский.

Социолог подчеркнул: в целом в республике фиксируются весьма удручающие данные демографической статистики - еженедельно страну покидают порядка 1 тысячи трудоспособных граждан. Среди факторов, подталкивающих людей к принятию решения об отъезде, Лисневский порекомендовал не забывать о политической нестабильности, отсутствии предсказуемого будущего, конфронтации в верхах власти, которые становится одними из решающих факторов для массового оттока населения.

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