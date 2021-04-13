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Ян Лисневский.
© Sputnik / Mihai Caraus

Лисневский: в чем причина массовой смертности пенсионеров в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Социолог проанализировал причины, кроме коронавируса, по которым все чаще пожилые люди в республике уходят из жизни.

Экспертиза
Лисневский: в чем причина массовой смертности пенсионеров в Молдове

На начало апреля в Молдове проживали 680 тысяч 400 пенсионеров, число которых по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось более чем на 13 тысяч 100 человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной кассы социального страхования (НКСС).

Пожилая женщина разговаривает по мобильному телефону.
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Так, средний размер пенсии за истекший год вырос при этом на 240 леев, достигнув почти 2155 леев. Абсолютное большинство - 520 тысяч пожилых людей в стране - получают пенсию по возрасту, сумма которой варьируется у отметки в 2 тысячи 130 леев. Этой суммы, очевидно, ничтожно мало, для того чтобы пожилой человек мог нормально жить.

По каким причинам в республике пенсионеры массово уходят из жизни? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Ян Лисневский.

"Кроме фактора COVID-19, все равно в молдавском обществе прослеживалась тенденция к сокращению пожилого населения. Этому виной и качество, и ритмы жизни в республике, и другие хронические болезни, которыми страдают эти люди", - заявил собеседник.
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Эксперт, говоря о причинах сокращения в стране численности людей в преклонном возрасте, порекомендовал не забывать про темпы миграции населения из Молдовы. В последние 5-7 лет в республике все четче прослеживается закономерность, при которой дети молдавских стариков, которым удалось обустроить свою жизнь за границей и закрепиться там на ПМЖ, все чаще забирают и родителей, желая, чтобы их последние годы не прошли в одиночестве и нищете.

"Если в конце 90-х годов из Молдовы больше уезжали люди среднего возраста, то сейчас все больше покидает республику молодежь, представители которой все чаще стараются взять своих родителей в страны, в которых они обосновались", - добавил Лисневский.

Социолог подчеркнул: в целом в республике фиксируются весьма удручающие данные демографической статистики - еженедельно страну покидают порядка 1 тысячи трудоспособных граждан. Среди факторов, подталкивающих людей к принятию решения об отъезде, Лисневский порекомендовал не забывать о политической нестабильности, отсутствии предсказуемого будущего, конфронтации в верхах власти, которые становится одними из решающих факторов для массового оттока населения.

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Теги:
причины, смертность, Молдова, пенсионеры

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