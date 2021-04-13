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Валентин Крылов
© Sputnik / Mihai Caraus

Крылов: Запад может сфальсифицировать результаты досрочных выборов в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик усомнился в прозрачности проведения досрочных выборов в республике, если они станут возможными в ближайшие время, и напомнил о вероятности массовых подтасовок их результатов при голосовании диаспоры за рубежом.

Экспертиза
Крылов: Запад может сфальсифицировать результаты досрочных выборов в Молдове

Президент Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" (PAS) не раз публично озвучивали свою позицию относительно политического будущего республики: достижение любыми средствами досрочных парламентских выборов – и точка.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: досрочные парламентские выборы пройдут не раньше июня

Социалисты и представители других политических сил, входящих в правящую мажоритарную коалицию, не раз настаивали на том, что в условиях введенного в стране чрезвычайного положения из-за опасности распространения коронавируса эти выборы спровоцируют рост заболеваемости COVID-19 в стране.

Теперь слово за Конституционным судом, которому предстоит высказаться по запросу президента Майи Санду. Свой вердикт магистраты озвучат уже 15 апреля.

И все же: в каких условиях могут пройти досрочные выборы в республике? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Валентин Крылов.

"Если Конституционный суд констатирует наличие соответствующих обстоятельств, значит, надо ждать окончания сроков действия чрезвычайного положения. Остальная ситуация находится в руках действующего президента страны. Глава государства вправе распустить парламент, но не обязана этого делать", – заявил собеседник.
Парламент
© Sputnik / Rodion Proca
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Эксперт спрогнозировал ситуацию, при которой Майя Санду все же издаст указ о роспуске нынешнего состава высшего законодательного органа страны, поскольку, по мнению Крылова, досрочные выборы стали той "идеей фикс", которая полностью овладела желаниями президента Молдовы.

"В этой идее нет никакой логики. Что же будет после досрочных выборов? Лучше точно не станет", – добавил эксперт.

Крылов не исключил, что при участии Запада при организации голосования за рубежом нельзя исключать массовые вбросы бюллетеней в пользу правой партии, в данном случае – "Действие и солидарность". Эксперт предостерег ЦИК от возможности таких фальсификаций результатов выборов, если они все же будут иметь место.

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Теги:
фальсификация, досрочные выборы, чрезвычайное положение, Запад

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