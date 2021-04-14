Кузнецов: политическое болото, или Что принесут Молдове досрочные выборы

Политический аналитик спрогнозировал сценарии, которые могут иметь место в республике, если Конституционный суд найдет основания для роспуска нынешнего состава парламента и объявления досрочного волеизъявления народа.

Экспертиза Кузнецов: политическое болото, или Что принесут Молдове досрочные выборы

Во время чумы пиры неуместны, это древняя и прописная житейская истина, однако многим политикам правого толка в стране она, похоже, вообще неизвестна.

Несмотря на удручающие для медицинской системы страны ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом, многие, в том числе и президент, увлечены идеей о скорейшем проведении в республике досрочных выборов в новый состав высшего законодательного органа.

А точку в ужасе без конца под названием "политический кризис в Молдове" предстоит поставить Конституционному суду, решение которого, как утверждают многие политологи, будет принято все же в пользу Санду и ее запроса.

Но изменят ли что-то возможные досрочные парламентские выборы в верхах молдавской власти либо кризис после них еще больше углубится? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор права, политолог, профессор Александр Кузнецов.

"Молдавских политиков совершенно не волнует вопрос о том, что изменится после этих выборов. Многие эксперты, давно проанализировав ситуацию, сделали уже вывод о том, что никаких изменений к лучшему не будет. Да, некоторые депутаты уйдут, но в общем политическая структура, расклад сил в парламенте не изменятся", - заявил собеседник.

По словам эксперта, возможное изменение состоит лишь в том, что место Демократической партии в новом составе высшего законодательного органа республики может занять "Наша партия" Ренато Усатого - не более. Депутатам опять придется договариваться о формировании мажоритарной коалиции, но, учитывая тяги многих молдавских политиков к компромиссам, кризис во власти может только углубиться.

"Ни у социалистов, ни у партии "Действие и солидарность" не будет монопартийного большинства в парламенте. Но многие отечественные политики ведут себя подобно годовалому и непослушному ребенку, которому говорят, что лучше не лезть пальцем в кипяток, а он поступает наоборот. Так делают и молдавские политики с досрочными выборами", - отметил Кузнецов.

Как подчеркнул собеседник, причина затянувшегося кризиса в верхах власти в стране заключается в том, что многие отечественные политические деятели неспособны видеть и анализировать события в перспективе, а некоторые и вовсе исходят из личных амбиций и корысти, принимая сиюминутные решения, выгодные не народу, а определенной партии.

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