Жук: кто является конкурентами ПСРМ в случае досрочных выборов

Политолог проанализировал ситуацию, при которой в ближайшее время в республике могут пройти досрочные выборы, и ответил на вопрос о том, есть ли на левоцентристском фланге "попутчики" у социалистов, которые могут отобрать у них голоса избирателей.

Экспертиза Жук: кто является конкурентами ПСРМ в случае досрочных выборов

Четвертый месяц в республике продолжается один из самых глубоких политических кризисов за всю историю ее независимости. Изначально, когда он только начинался, было понятно, что новый президент страны Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" всеми силами стремятся добиться роспуска нынешнего состава высшего законодательного органа страны и объявить досрочные выборы. Да и сами политики с правого фланга это не скрывали и не раз публично заявляли об этом.

Уже 15 апреля Конституционный суд рассмотрит запрос президента о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Представители ПСРМ и лидер партии в интервью Sputnik Молдова не раз заявляли о том, что у них нет принципиальной позиции по отрицанию досрочных выборов и противодействию их проведения. Однако подчеркивали, что в условиях тревожной эпидемической ситуации с COVID-19 досрочные выборы станут недальновидным и необдуманным шагом.

Вызвано ли противодействие социалистов досрочным выборам лишь эпидемиологическими мотивами либо есть и политические? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Я не думаю, что у них есть серьезный конкурент на левом фланге. Тем более что партия Ренато Усатого является асистемной и набирает голоса со всех сегментов электорального поля. Принято считать, что Усатый позиционирует себя в качестве левого политика. Это не так. Он, как и Илан Шор, черпает голоса со всех сегментов, начиная с унионистов, заканчивая левыми", - заявил эксперт.

По словам собеседника, незначительным конкурентом для социалистов на возможных досрочных выборах может стать Партия коммунистов (ПКРМ), и то при условии, что они активизируются в период, предшествующий электоральной кампании. Хотя и с молдавскими коммунистами бездействие в ходе прошедшей минувшей осенью президентской кампании и отсутствие их кандидата в первом туре могут сыграть негативную роль, поскольку избиратель окончательно о них забудет.

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