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Александр Рар
© Sputnik / Юрий Корсунцев

Рар: Молдова втянута в очень опасные геополитические процессы, но выход есть

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210415/34382664/moldova-vtyanuta-v-ochen-opasnye-geopoliticheskie-protsessy.html

Политолог-международник объяснил, почему республике не стоит слишком заигрывать с Западом во внешней политике и ждать от него помощи и как выбирать мудрые решения в геополитике.

Экспертиза
Рар: Молдова втянута в очень опасные геополитические процессы, но выход есть

За неполные 30 лет своей независимости в геополитическом плане Молдову кидало из стороны в сторону как подвыпившего гуляку. Различные власти не раз то пытались выстраивать стратегическое партнерство с Россией, то всерьез заигрывали с Западом, который искренних чувств к Молдове и ее народу никогда не питал.

Взвешенная геополитика страны – вещь сложная, но возможная. Некоторые политики доказывали это на деле. Сейчас новый президент Молдовы Майя Санду вновь декларирует свою приверженность Западу и либеральным ценностям.

Насколько вредно это для страны, и почему однобокий геополитический подход губителен для молдавского народа? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Молдова, к сожалению, уже давно втянута в глубокие, опасные геополитические процессы в Европе. Это произошло не по вине самой страны, а в силу ее географического положения. Сейчас Россия будет поворачиваться к ЕС спиной. Что это означает для Молдовы? Страна окажется в еще более нелегком положении", – заявил собеседник.

По словам эксперта, сложности с развитием республики связаны с тем, что она расположена на стыке двух политических культур – прямо через нее проходит линия Хантингтона, который в своих публикациях утверждал, что Европа вот уже 1000 лет разделена между Востоком и Западом, между католическим и православным христианством, между византийским и римским мироустройством.

Рошка напомнил о роли Молдовы в геополитике
© Sputnik / Евгений Панасенко, Владимир Полушатов
Рошка напомнил о роли Молдовы в геополитике

"Если смотреть на ситуацию объективно и честно, то пока Европа не найдет в себе силы начать партнерство с Евразийским экономическим союзом, пока не начнутся переговоры о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, у Молдова будут постоянные проблемы", – добавил Рар.

Самым мудрым выходом из геополитической ситуации политолог-международник назвал двухвекторную, сдержанную политику без резких кренов и метаний в сторону одного из полюсов влияния.

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Теги:
опасность, процесс, геополитика, Молдова

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