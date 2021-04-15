Рар: Молдова втянута в очень опасные геополитические процессы, но выход есть

Политолог-международник объяснил, почему республике не стоит слишком заигрывать с Западом во внешней политике и ждать от него помощи и как выбирать мудрые решения в геополитике.

Экспертиза Рар: Молдова втянута в очень опасные геополитические процессы, но выход есть

За неполные 30 лет своей независимости в геополитическом плане Молдову кидало из стороны в сторону как подвыпившего гуляку. Различные власти не раз то пытались выстраивать стратегическое партнерство с Россией, то всерьез заигрывали с Западом, который искренних чувств к Молдове и ее народу никогда не питал.

Взвешенная геополитика страны – вещь сложная, но возможная. Некоторые политики доказывали это на деле. Сейчас новый президент Молдовы Майя Санду вновь декларирует свою приверженность Западу и либеральным ценностям.

Насколько вредно это для страны, и почему однобокий геополитический подход губителен для молдавского народа? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Молдова, к сожалению, уже давно втянута в глубокие, опасные геополитические процессы в Европе. Это произошло не по вине самой страны, а в силу ее географического положения. Сейчас Россия будет поворачиваться к ЕС спиной. Что это означает для Молдовы? Страна окажется в еще более нелегком положении", – заявил собеседник.

По словам эксперта, сложности с развитием республики связаны с тем, что она расположена на стыке двух политических культур – прямо через нее проходит линия Хантингтона, который в своих публикациях утверждал, что Европа вот уже 1000 лет разделена между Востоком и Западом, между католическим и православным христианством, между византийским и римским мироустройством.

"Если смотреть на ситуацию объективно и честно, то пока Европа не найдет в себе силы начать партнерство с Евразийским экономическим союзом, пока не начнутся переговоры о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, у Молдова будут постоянные проблемы", – добавил Рар.

Самым мудрым выходом из геополитической ситуации политолог-международник назвал двухвекторную, сдержанную политику без резких кренов и метаний в сторону одного из полюсов влияния.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova