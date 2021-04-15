Тырсынэ: есть "золотая жила" для молдавских аграриев

Грецкие орехи, выращенные в республике, пользуются особым спросом на Западе, эксперт рассказал, как сельхозпроизводители из Молдовы могут использовать эту экспортную возможность с максимальной выгодой.

Экспертиза Тырсынэ: есть "золотая жила" для молдавских аграриев

Грецкие орехи, выращенные в Молдове, пользуются повышенным спросом на рынках стран Европы и выигрывают не только по цене, но и по отменному качеству, поскольку при их культивации не используется значительное число химических удобрений.

Если взять последние три года, то именно в 2018-м наблюдались рекордные показатели по продажам ядер грецкого ореха из Молдовы за рубеж. В целом тогда молдавские аграрии поставили на рынки европейских стран продукции на сумму, превышающую 150 миллионов долларов, что больше чем годовая прибыль от экспорта всей винодельческой отрасли страны.

Как молдавские аграрии могут озолотиться на выращивании грецкого ореха в республике? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал Олег Тырсынэ – председатель Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур республики.

"Я помню урожай 2018 года, тогда мы собрали свыше 40 тысяч тонн ореха в скорлупе. Общий объем экспортных поставок грецких орехов из Молдовы за рубеж сопоставим с показателями годовой прибыли от всей винодельческой отрасли страны, которая развивалась десятилетиями", - заявил собеседник. © Sputnik / Евгений Панасенко Ядра ореха: лакомство с таблицей Менделеева и микрофлорой

По словам эксперта, в ближайшие 5 лет молдавским аграриям удастся значительно повысить прибыльность отрасли ореховодства в республике, поскольку многие сады в стране уже вошли в стадию плодоношения. Таким образом, урожайность по этой культуре возрастет до 50-55 тысяч тонн ежегодно.

"Преимущества выращивание орехов в Молдове вызваны и ее климатом. К примеру, французский сорт "Фернор" в странах ЕС опрыскивают ядохимикатами 8 раз за сезон, у нас же можно получить отличный урожай и без удобрений. А экологически-чистую продукцию в ЕС ценят", - заключил Тырсынэ.

Большое количество минеральных веществ и микроэлементов, содержащихся в молдавских почвах, придают орехам, выращенным в республике, особенную питательность и полезность для организма.

Диетологи отмечают, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.

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