Мидриган: своим решением КС проигнорировал волю народа и подыграл Санду

Экспертиза Мидриган: своим решением КС проигнорировал волю народа и подыграл Санду

В четверг в республике, похоже, наступила развязка политического кризиса, длившегося с конца декабря минувшего года. Судьи КС признали аргументы президента Майи Санду по ее запросу о роспуске парламента обоснованными.

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично. "Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично", – заявила президент.

Хотя с ней не согласились представители высшего законодательного органа республики. Представитель парламента Раду Раду заявил, что трехмесячный срок, предусмотренный статьей 85 Конституции, не может быть отнесен к парламенту, в котором есть большинство, готовое проголосовать за правительство, а роспуск законодательного органа не может быть применен в качестве санкции за невозможность формирования правительства, поскольку большинство в парламенте готово поддержать определенного кандидата.

Тем не менее, то, что случилось изменить невозможно – решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит. Но руководствовались ли судьи КС исключительно буквой закона, либо факт политического давления все-таки имел место? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области права, адвокат Павел Мидриган.

"С политической точки зрения это решение было ожидаемым, потому как к этому подключились различные "умы". Мы, большинство юристов, думали, что возобладает буква закона в решении Конституционного суда, но этого не произошло. Мне понравилась позиция представителей парламента, которые разнесли в пух и прах все доводы, которые представляла президент", – отметил эксперт.

По словам собеседника, глава государства и ее советники в ходе этого процесса занимались игрой в одни политические ворота, полностью проигнорировав результаты экспертизы Венецианской комиссии, которая четко высказалась, что воля парламентского большинства является главным аргументом и должна быть учтена в условиях затянувшегося политического кризиса в республике.

"Нельзя с высшим органом государственной власти, избранным народом, так поступить. Парламент предложил своего кандидата, но эта инициатива была проигнорирована, а воля народа растоптана. Если не нравится состав парламента, это не аргумент, чтобы просто так взять его и "выкинуть на свалку", – подчеркнул Мидриган.

Правовед уверен: присутствие президента Майи Санду на заседании КС было опосредованным политическим влиянием на членов суда и на предсказуемое решение, вынесенное ими позже.

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