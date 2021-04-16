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Игорь Иваненко
© Photo : Kvasnikov Dmitriy

Иваненко: поведение Санду и Зеленского и претензии Украины к Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210416/34399110/povedenie-sandu-i-zelenskogo-i-pretenzii-ukrainy-k-moldove.html

Представители органов власти Украины предъявляют Молдове территориальные претензии и требуют взимания арендной платы за использование республикой незначительной части берега в порту Джурджулешты.

Экспертиза
Иваненко: поведение Санду и Зеленского и претензии Украины к Молдове

Земля, в рамках международного договора переданная в свое время Украиной Молдове, построившей на этой территории Джурджулештский порт, в очередной раз стала предметом сожаления некоторых чиновников и части общественного мнения соседней страны.

В частности, в первых рядах противников якобы незаконной передачи земли Молдове – мэр украинского города Рени Игорь Плехов. Он всерьез решил добиться от молдавского порта Джурджулешты арендной платы в пользу Ренийской громады.

Чем вызваны эти, мягко говоря, недружественные действия Украины по отношению к Молдове, и чем закончится острая ситуация? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал Игорь Иваненко – историк, эксперт Института Русского зарубежья.

"И Зеленский, и Санду заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать успех в отношениях двух стран перед своими европейскими и заокеанскими партнерами, показать, что интеграция в ЕС идет по плану, а вопросы в государствах решаются хорошо", - отметил собеседник.
Презентация предвыборной платформы кандидата от PAS на пост президента Майи Санду.
© Photo : Miroslav Rotari
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По словам эксперта, вряд ли на уровне отношений двух глав государств будет затрагиваться этот территориальный спор, то есть по собственной инициативе Санду и Зеленский эту тему обсуждать скорее всего не будут.

"Но на украинских политиков будет оказываться серьезное давление, особенно со стороны ряда оппозиционных партий. Хочу отметить, что в постах в социальных сетях пользователей из Южной Бессарабии этот вопрос активно обсуждается", - добавил историк.

По его мнению, претензии к Джурджулештскому порту вызваны не столько территориальными притязаниями, сколько удручающим состоянием порта в Рени, который потерял значительную долю грузопотока после того, как молдавская продукция и импорт стали поставляться и прибывать сразу в страну.

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Теги:
претензии, территория, порт, Джурджулешты, Молдова, Украина

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