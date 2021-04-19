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Юрий Мэрджиняну
© Sputnik / Mihai Caraus

Мэрджиняну: как в молдавских тюрьмах появились "VIP-клиенты"

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Специалист в области права и известный в республике адвокат раскрыл детали закулисной жизни в некоторых отечественных пенитенциарных учреждениях.

Экспертиза
Мэрджиняну: как в молдавских тюрьмах появились "vip-клиенты"

На протяжении последних нескольких лет в молдавском обществе не раз всплывала информация о том, что в ряде пенитенциаров республики участь некоторых привилегированных заключенных гораздо лучше, чем простых смертных, не имеющих "нужных" связей, камеры которых не оборудуют холодильниками, телевизорами и другими тюремными "изысками".

Правда ли, что в пенитенциарной системе страны есть особая каста "очень значимых" заключенных? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал профессор, адвокат Юрий Мэрджиняну.

"Есть некоторые начальники пенитенциарных учреждений, которые разрешают, если к ним обратятся с заявлением, поставить холодильник, сделать ремонт в камере. Но не всем заключенным позволяют это сделать. И это, однозначно, какие-то поблажки особенным осужденным, VIP-персонам", - заявил собеседник.

Заключенный. Архивное фото
© Sputnik / Andrey Stenin
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По словам эксперта, исключение для "простых смертных", отбывающих срок в местах не столь отдаленных, может быть сделано в случае, если они регулярно доносят руководителям исправительных учреждений какую-то информацию, либо, чего проще, банально предлагают взятки. Тогда и у таких заключенных в камере могут появиться предметы бытовой техники и другие блага цивилизации.

"Самое простое, что делают некоторые сотрудники пенитенциарных учреждений, – передают заключенным мобильные телефоны и SIM-карты, что запрещено", – заключил Мэрджиняну.

В медийном пространстве республики не раз появлялась информация о бесчеловечных условиях содержания некоторых заключенных в СИЗО. Как правило, речь шла об антисанитарии, сырости и возможности распространения инфекционных заболеваний.

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Теги:
заключенные, Молдова, тюрьмы

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