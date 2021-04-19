Жук: когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы

Политолог проанализировал ситуацию в верхах молдавской власти и назвал наиболее вероятные сроки проведения всенародного голосования по избранию нового состава парламента республики.

Экспертиза Жук: когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы

В конце минувшей недели в республике, похоже, наступила развязка политического кризиса, длившегося с конца декабря минувшего года. Судьи КС признали аргументы президента Майи Санду по ее запросу о роспуске парламента обоснованными.

Хотя с этим не согласны представители высшего законодательного органа республики. Депутат парламента Раду Раду заявил, что трехмесячный срок, предусмотренный статьей 85 Конституции, не может быть отнесен к парламенту, в котором есть большинство, готовое проголосовать за правительство, а роспуск законодательного органа не может быть применен в качестве санкции за невозможность формирования правительства, поскольку большинство в парламенте готово поддержать определенного кандидата.

Тем не менее то, что случилось, изменить невозможно – решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит. Когда же возможны досрочные выборы в республике, учитывая, что чрезвычайное положение, введенное в Молдове в связи с опасностью распространения COVID-19, действует до 30 мая? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

Как считает эксперт, в подобной ситуации невозможно проведение досрочных парламентских выборов. Поэтому Жук склонен считать, что либо президент Молдовы подождет до завершения ЧП, либо попытается форсировать события и обратится в КС по поводу законности чрезвычайного положения.

"На данный момент парламент не может быть распущен, потому что мы находимся в условиях чрезвычайного положения. Оптимальным было бы, чтобы выборы состоялись осенью, в сентябре или октябре", – подчеркнул собеседник.

По словам Жука, парламентарии вряд ли смогут продлить срок действия ЧП в республике после его окончания еще на 30 или 60 дней. Именно тогда у Санду появится долгожданная возможность распустить нынешний состав парламента.

Политолог уточнил: вряд ли досрочные выборы могут состояться в августе, так как летом затруднительно проводить избирательную кампанию, а вот осень – оптимальное время для этого.

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