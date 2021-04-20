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Валентин Крылов.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Крылов: насколько независима и права в своих действиях Майя Санду

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210420/34443933/naskolko-nezavisima-i-prava-v-svoikh-deystviyakh-mayya-sandu.html

Ветеран молдавской политики проанализировал действия президента и рассказал о том, имеет ли место факт давления извне на решения, принимаемые Майей Санду.

Экспертиза
Крылов: насколько независима и права в своих действиях Майя Санду

После того, как на минувшей неделе Конституционный суд удовлетворил ходатайство Майи Санду и счел возможным роспуск нынешнего состава парламента и назначения даты досрочных выборов, у многих в молдавском обществе возникает вопрос: а реально ли независима Санду и магистраты в своих решениях, либо представители Запада посредством своих дипломатов все же влияют на процессы в стране? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого парламента страны Валентин Крылов.

"Нынешний президент Молдовы действительно не является независимой политической фигурой. Вне всякого сомнения - эта фигура подготовлена коллективным Западом и управляема им. В этом у меня нет никаких сомнений", - заявил собеседник.
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По словам эксперта, что касается нашумевшего в обществе решения Конституционного суда о наличии оснований для роспуска парламента, это более тонкая ситуация, но не лишенная серьезных "подводных камней". Молдавские парламентарии упустили время, сделав серьезную тактическую ошибку. А именно: политическая инициатива была упущена депутатами из большинства тогда, когда Марианна Дурлештяну взяла самоотвод. Именно тогда парламентариям следовало выступать с новой кандидатурой в премьеры, предлагая ее на утверждение президенту страны.

"Нельзя было проводить консультации с главой государства, не имея кандидата в премьеры. Просто разыграли эту ситуацию, при которой Дурлештяну взяла самоотвод, не исключено, что на нее было оказано давление", - добавил Крылов.

По мнению политолога, депутатам, являющимся игроками на властной арене, в стране надо быть готовыми к любому повороту событий круглосуточно, в любое время. Поэтому, учитывая, что дважды кандидат в премьеры был выдвинут и не прошел, формально решение КС оправданно. Но фактически собеседник назвал этот вердикт издевательством над Конституцией, над парламентской сутью самой Молдовы.

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Теги:
политика, Майя Санду, Молдова, президент

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