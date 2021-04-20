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Андрей Мунтян
© Sputnik / Mihai Caraus

Мунтян: как Молдове не утонуть в мощном геополитическом водовороте

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политолог-международник из Австрии назвал модели выстраивания внешней политики, которые помогут Молдове не впадать в крайности и сохранять добрососедские отношения с другими государствами.

Экспертиза
Мунтян: как Молдове не утонуть в мощном геополитическом водовороте

За неполные 30 лет своей независимости в геополитическом плане Молдову часто "трясло". Различные власти раз за разом то пытались выстраивать стратегическое партнерство с Россией, то всерьез заигрывали с Западом, который искренних чувств к Молдове и ее народу никогда не питал.

Взвешенная геополитика страны – вещь сложная, но возможная. Некоторые политики доказывали это на деле. Сейчас новый президент Молдовы Майя Санду вновь декларирует свою приверженность Западу и либеральным ценностям.

Насколько это вредно для страны, и почему однобокий геополитический подход губителен для молдавского народа? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Австрии Андрей Мунтян.

"Мне кажется, что наилучшая тактическая линия поведения для Молдовы в этом геополитическом водовороте – вспомнить, что в стране действует конституционно-выверенное положение о нейтралитете. Молдова должна полностью отказаться от мыслей о присоединении к каким-либо военно-политическим блокам или союзам", – заявил собеседник.

По словам эксперта, представители политической элиты страны обязаны следовать этому как догме. Но в то же время, зная о том, что Молдова – небольшая страна, расположенная практически в центре Европы, местным политикам следует четко взвешивать свои заявления, постоянно обращая внимание на геополитические изменения в регионе.

Victor Juc
© Sputnik / Rodion Proca
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"Все будет зависеть от того, кто будет принимать решения от имени страны. Я бы посоветовал молдавским политикам прикладывать все усилия для выстраивания стабильного уважительного диалога со всеми полюсами влияния", – добавил эксперт.

Мунтян уверен: когда молдавские политики будут принимать решения, исходя из интересов народа и страны, быть государственниками в полном смысле этого слова, многовекторная насыщенная политика станет для республики реальной.

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Теги:
геополитика, Молдова

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