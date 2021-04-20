Мунтян: как Молдове не утонуть в мощном геополитическом водовороте

За неполные 30 лет своей независимости в геополитическом плане Молдову часто "трясло". Различные власти раз за разом то пытались выстраивать стратегическое партнерство с Россией, то всерьез заигрывали с Западом, который искренних чувств к Молдове и ее народу никогда не питал.
Взвешенная геополитика страны – вещь сложная, но возможная. Некоторые политики доказывали это на деле. Сейчас новый президент Молдовы Майя Санду вновь декларирует свою приверженность Западу и либеральным ценностям.
Насколько это вредно для страны, и почему однобокий геополитический подход губителен для молдавского народа? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Австрии Андрей Мунтян.
"Мне кажется, что наилучшая тактическая линия поведения для Молдовы в этом геополитическом водовороте – вспомнить, что в стране действует конституционно-выверенное положение о нейтралитете. Молдова должна полностью отказаться от мыслей о присоединении к каким-либо военно-политическим блокам или союзам", – заявил собеседник.
По словам эксперта, представители политической элиты страны обязаны следовать этому как догме. Но в то же время, зная о том, что Молдова – небольшая страна, расположенная практически в центре Европы, местным политикам следует четко взвешивать свои заявления, постоянно обращая внимание на геополитические изменения в регионе.
"Все будет зависеть от того, кто будет принимать решения от имени страны. Я бы посоветовал молдавским политикам прикладывать все усилия для выстраивания стабильного уважительного диалога со всеми полюсами влияния", – добавил эксперт.
Мунтян уверен: когда молдавские политики будут принимать решения, исходя из интересов народа и страны, быть государственниками в полном смысле этого слова, многовекторная насыщенная политика станет для республики реальной.
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