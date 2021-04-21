Никоарэ: занимаясь перестройкой квартир, жители Молдовы "роют себе могилу"

Не так давно в Карпатах, в зоне Вранча, вновь произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера, жители Молдовы его особо не ощутили из-за слабости подземных толчков. Но опасность повторных землетрясений может подстерегать граждан страны снова, причем там, где они ее не ждали.
Многие жители страны давно грешат тем, что незаконно сносят несущие стены в многоэтажных блочных домах, что несет за собой серьезные риски. Чем опасно такое самовольство в случае повторных подземных толчков? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.
"Конечно, это не значит, что такие дома начнут просто разваливаться при землетрясении. Но, определенно, такие здания попадают в реестр строений с повышенным риском обрушения. Это - факт. Особенно это касается крупноблочных панельных домов. В них все элементы конструкции несут на себе определенную нагрузку", - рассказал собеседник.© Sputnik / Miroslav Rotari
По словам эксперта, если в одном вертикальном пролете однотипных квартир сразу несколько их владельцев снесут опорные стены, они подвергнут повышенному риску быть погребенными под обвалами в случае землетрясения не только себя и домочадцев, но и других жильцов дома, что практически сродни преступлению.
"Поэтому необходимо провести полную инвентаризацию жилого фонда строения, зафиксировать и задокументировать, в каком состоянии находятся все элементы здания", - добавил специалист.
Сегодня, к сожалению, специалисты-сейсмологи не владеют такой информацией и могут лишь предполагать, какие из наиболее изношенных технически строений могут обрушиться в случае повторных подземных толчков с магнитудой от 5 баллов по шкале Рихтера и более.
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