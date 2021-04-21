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Игорь Никоарэ.
© Sputnik / Mihai Caraus

Никоарэ: занимаясь перестройкой квартир, жители Молдовы "роют себе могилу"

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт в области сейсмологии объяснил, чем опасен снос несущих стен в многоэтажных домах, когда жители Кишинева и других городов Молдовы несанкционированно расширяют жилплощадь, не думая о последствиях при землетрясении.

Экспертиза
Никоарэ: занимаясь перестройкой квартир, жители Молдовы "роют себе могилу"

Не так давно в Карпатах, в зоне Вранча, вновь произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера, жители Молдовы его особо не ощутили из-за слабости подземных толчков. Но опасность повторных землетрясений может подстерегать граждан страны снова, причем там, где они ее не ждали. 

Многие жители страны давно грешат тем, что незаконно сносят несущие стены в многоэтажных блочных домах, что несет за собой серьезные риски. Чем опасно такое самовольство в случае повторных подземных толчков? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.

"Конечно, это не значит, что такие дома начнут просто разваливаться при землетрясении. Но, определенно, такие здания попадают в реестр строений с повышенным риском обрушения. Это - факт. Особенно это касается крупноблочных панельных домов. В них все элементы конструкции несут на себе определенную нагрузку", - рассказал собеседник.
Сейсмограф
© Sputnik / Miroslav Rotari
Опасны ли для Молдовы землетрясения с неглубоким очагом залегания

По словам эксперта, если в одном вертикальном пролете однотипных квартир сразу несколько их владельцев снесут опорные стены, они подвергнут повышенному риску быть погребенными под обвалами в случае землетрясения не только себя и домочадцев, но и других жильцов дома, что практически  сродни преступлению.

"Поэтому необходимо провести полную инвентаризацию жилого фонда строения, зафиксировать и задокументировать, в каком состоянии находятся все элементы здания", - добавил специалист.

Сегодня, к сожалению, специалисты-сейсмологи не владеют такой информацией и могут лишь предполагать, какие из наиболее изношенных технически строений могут обрушиться в случае повторных подземных толчков с магнитудой от 5 баллов по шкале Рихтера и более.

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Теги:
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