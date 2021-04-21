Туров: как будут сотрудничать Молдова и Россия при президентстве Санду

Депутат Государственной Думы РФ спрогнозировал, в каком ключе будет развиваться молдавско-российское сотрудничество в ближайшие несколько лет, пока кресло главы государства занимает Майя Санду, известная своими прозападными взглядами.

Экспертиза Туров: как будут сотрудничать Молдова и Россия при президентстве Санду

Президент Молдовы Майя Санду 19 апреля выступила на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, глава молдавского государства фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились.

В то же время она выразила надежду вернуться к тому режиму торговли с российской стороной, который существовал до подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как в дальнейшем будут развиваться отношения Молдовы и России в период президентства Санду? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik дал депутат Госдумы РФ Артем Туров.

"Для того чтобы максимально эффективно представлять интересы своих граждан, действующему руководителю необходимо внимательно прислушаться к их мнениям. Выборы, которые прошли в конце прошлого года, показали наглядно, что есть разделение общества в самой Молдове и какое количество граждан проголосовало за альтернативного кандидата", – сказал собеседник.

По словам российского парламентария, Санду необходимо слышать мнение тех граждан, которые живут на территории Молдовы и ежедневно сталкиваются с проблемами, а не представителей диаспоры, живущих в странах Западной Европы и голосующих оттуда.

"Люди, живущие и зарабатывающие за рубежом, не знают, что творится у них на родине. Санду надо учитывать, как люди внутри страны видят выстраивание отношений с Россией. При поляризованном обществе президенту необходимо выступать гарантом его сплоченности и цельности", – добавил депутат ГД РФ.

Туров уверен: на данном этапе Запад использует не только Молдову, но и другие государства для реализации политики сдерживания России, но не имея в этом особых успехов. Такая тактика приводит к неизменному ухудшению ситуации, особенно в экономике тех стран, которых используют в противостоянии Брюсселя и Вашингтона.

Тем не менее, говорит Туров, в России продолжают считать молдавский народ братским. Об этом свидетельствует и та позиция, которую Российская Федерация неизменно занимает, скажем, в торговых отношениях с Молдовой, по гуманитарному сотрудничеству, по той поддержке, которую оказывает республике по комплексу проблем, связанных с пандемией.

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