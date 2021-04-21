10:31 21 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Депутат Государственной Думы РФ Артем Туров.
© Sputnik / Алексей Куденко

Туров: как будут сотрудничать Молдова и Россия при президентстве Санду

Экспертиза
Получить короткую ссылку
17310
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1f/33106622.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210421/34458032/kak-budut-sotrudnichat-moldova-i-russia-pri-prezidentstve-sandu.html

Депутат Государственной Думы РФ спрогнозировал, в каком ключе будет развиваться молдавско-российское сотрудничество в ближайшие несколько лет, пока кресло главы государства занимает Майя Санду, известная своими прозападными взглядами.

Экспертиза
Туров: как будут сотрудничать Молдова и Россия при президентстве Санду

Президент Молдовы Майя Санду 19 апреля выступила на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, глава молдавского государства фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились.

В то же время она выразила надежду вернуться к тому режиму торговли с российской стороной, который существовал до подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как в дальнейшем будут развиваться отношения Молдовы и России в период президентства Санду? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik дал депутат Госдумы РФ Артем Туров.

"Для того чтобы максимально эффективно представлять интересы своих граждан, действующему руководителю необходимо внимательно прислушаться к их мнениям. Выборы, которые прошли в конце прошлого года, показали наглядно, что есть разделение общества в самой Молдове и какое количество граждан проголосовало за альтернативного кандидата", – сказал собеседник.

По словам российского парламентария, Санду необходимо слышать мнение тех граждан, которые живут на территории Молдовы и ежедневно сталкиваются с проблемами, а не представителей диаспоры, живущих в странах Западной Европы и голосующих оттуда.

"Люди, живущие и зарабатывающие за рубежом, не знают, что творится у них на родине. Санду надо учитывать, как люди внутри страны видят выстраивание отношений с Россией. При поляризованном обществе президенту необходимо выступать гарантом его сплоченности и цельности", – добавил депутат ГД РФ.

Игорь Иваненко
© Photo : Kvasnikov Dmitriy
Иваненко: поведение Санду и Зеленского и претензии Украины к Молдове

Туров уверен: на данном этапе Запад использует не только Молдову, но и другие государства для реализации политики сдерживания России, но не имея в этом особых успехов. Такая тактика приводит к неизменному ухудшению ситуации, особенно в экономике тех стран, которых используют в противостоянии Брюсселя и Вашингтона.

Тем не менее, говорит Туров, в России продолжают считать молдавский народ братским. Об этом свидетельствует и та позиция, которую Российская Федерация неизменно занимает, скажем, в торговых отношениях с Молдовой, по гуманитарному сотрудничеству, по той поддержке, которую оказывает республике по комплексу проблем, связанных с пандемией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Лукьянов: Молдова становится все менее интересна и России, и Западу
Смолин: кому интересней Молдова – России или США
Санду: Молдова надеется вернуть льготы на экспорт товаров в Россию
Теги:
развитие, перспектива, отношения, Молдова, Россия

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии вручения Оскар, 2012 год в бархатном платье Atelier Versace. Позже у ноги Джоли2 даже появился свой аккаунт в Твиттере.
Фото: самые "громкие" платья премии "Оскар"
Крупный пожар произошел на складе в Кишиневе
Видео: крупный пожар на складе в Кишиневе
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться