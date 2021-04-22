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Роман Киркэ
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Киркэ: почему дешевеет лей и стоит ли массово скупать валюту в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт объяснил, что происходит с молдавской национальной валютой и почему лей усилил падение к доллару и евро.

Экспертиза
Киркэ: почему дешевеет лей, и стоит ли массовой скупать валюту в Молдове

В последние дни обменный курс молдавского лея сильно колеблется. Такие обстоятельства всегда вызывают тревогу в обществе, многие граждане страны связывают слабость курса лея с политической нестабильностью и бегут в обменные кассы и коммерческие банки, для того чтобы обменять кровно нажитые деньги на доллары или евро.

Отчасти их можно понять, поскольку практически за неделю лей "стал легче" на 40 банов. Но есть ли реальные предпосылки для того, чтобы молдавская валюта продолжала отступать в обменном курсе? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Я бы не рекомендовал гражданам бежать в обменные кассы. Ничего страшного не произошло. Если посмотреть на колебания курса, еще месяц назад евро стоил примерно 21,25 лея, а сейчас - 21,65. То есть стоимость европейской валюты возросла почти на 40 банов", – заявил собеседник.

По словам эксперта, беспокойство у граждан страны вызвала именно тенденция к планомерному повышению курса евро – раз в несколько дней сразу на 10-12 банов. Киркэ отметил, что на незначительную девальвацию молдавского лея влияют сезонные факторы, такие, как уменьшение объемов экспортных поставок из Молдовы.

Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
© Sputnik / Brian Smith
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"Выручка от экспорта с начала года упала примерно на 6%, а импортные поставки в страну возросли на 8%. Это привело к тому, что спрос на валюту вырос. Это и спровоцировало тенденцию к обесцениванию лея", – добавил Киркэ.

Экономический эксперт также подчеркнул, что отчасти на тактику выстраивания политики обменных пунктов и повышения ими курса на несколько банов сверх прогнозируемых показателей Нацбанка повлияла политическая нестабильность в стране. По словам Киркэ, именно этот фактор может вызвать панику среди населения, когда граждане кинутся покупать валюту, видя, что ближайшее будущее в Молдове представляется туманным.

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Теги:
курс, евро, доллары, леи, обмен, валюта

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