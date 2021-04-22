Унгуряну: в Молдове в действии очередной картельный сговор

Эксперт в области энергетики объяснил, почему в республике за месяц трижды дорожали бензин и дизельное топливо.

Экспертиза Унгуряну: в Молдове - в действии очередной картельный сговор

За последние полтора месяца бензин и дизельное топливо дорожали трижды. В то время как на мировых рынках стоимость барреля нефти постоянно снижалась, у нас в стране цены на нефтепродукты росли практически как на дрожжах.

В этой ситуации представители Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявляли о том, что регулирование цен на бензин - это прерогатива Совета по конкуренции, а в этом ведомстве в свою очередь вновь говорили о НАРЭ, утверждая, что именно эта структура ответственна за цены на топливо.

В чем причина таких бюрократических неувязок и роста цен на нефтепродукты в республике? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

"Здесь имеет место картельный сговор, это явно. Он существует между самыми большими компаниями по поставке нефтепродуктов. Кто должен бороться с этим - вопрос. НАРЭ заявляет, что этим должен заниматься Совет по конкуренции, там заявляют, что не наделены такими полномочиями", - отметил собеседник. © Sputnik / Виталий Аньков Цены на бензин и "дизель" в Молдове: правительство готовит интересный проект

По словам специалиста, выход из этого порочного круга спекуляции на гражданах сложен, но он есть. В первую очередь необходимо внести поправки в законодательство и отрегулировать предельный порог цен на нефтепродукты в республике. Государство должно иметь возможность контролировать, сколько стоит поставщику привезти в Молдову литр бензина или дизельного топлива и с какой наценкой он реализует их в розничной торговле.

"У контролирующих органов государства пока нет возможности проверить, как производится расчет цены на литр бензина, поскольку это трудно, но это можно сделать по ряду косвенных показателей", - добавил эксперт.

Пока государство не вникнет в ситуацию и не займется вплотную решением проблемы, крупные компании-монополисты продолжат явные спекуляции, подытожил собеседник.

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