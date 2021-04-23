Гырбу: почему Молдова оказалась у "разбитого корыта"

Кадровый голод в различных отраслях национальной экономики уже ощущается несколько лет, эксперт рассказал, к чему это приведет в перспективе.

Экспертиза Гырбу: почему Молдова оказалась у "разбитого корыта"

Несмотря на то, что многие граждане страны жалуются на безработицу, мест для трудоустройства в республике достаточно, а проблема заключается в том, что занять эти вакансии могут далеко не все, людям не хватает квалификации. Многолетние экономические проблемы республики и постоянный отток трудоспособных граждан за рубеж привели к тому, что в Молдове остро чувствуется кадровый голод, не хватает представителей многих профессий - от рабочих специальностей, до людей со стажем, имеющих высшее образование.

К чему приведет страну такая нехватка кадров? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Мы уже видим последствия нехватки кадров, поскольку живем в такой ситуации достаточно долгое время. Это происходит на протяжении всей истории независимости Молдовы. Это резкое сокращение численности специалистов спровоцировал резкий обвал промышленности республики в 90-х годах прошлого века", - заявил собеседник. © Pixabay / tookapic Риски трудового мигранта, или Как не стать рабом за границей

По словам эксперта, именно тогда начался массовый отток представителей элиты общества, квалифицированных рабочих, людей с высшим образованием, медиков, ученых за рубеж, который был спровоцирован неспособностью государства обеспечить им достойный уровень оплаты труда и сколь-либо предсказуемое будущее.

"Сейчас во многих отраслях у нас работают люди с очень низким уровнем квалификации. Это оказывает крайне негативный эффект на состоянии национальной экономики", - добавил Гырбу.

Собеседник уверен: республика сейчас по обеспеченности кадрами напоминает "разбитое корыто", а чтобы выйти из этой плачевной ситуации правительство должно разработать четкий антикризисный план и четко ему следовать, чтобы из экономического болота вытащить все общество, а затем начать заботиться об обеспечении страны достаточным числом компетентных кадров.

Согласно данным социологов, ежегодно территорию республики в поисках лучшей доли за рубежом покидают порядка 35 тысяч граждан Молдовы, что составляет более 1 процента от общего населения страны.

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