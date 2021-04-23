Кожокару: почему многие водители в Молдове стали агрессивными автохамами

Для некоторых владельцев машин в республике закон как будто не писан: эксперт объяснил, почему происходит именно так.

Экспертиза Кожокару: почему многие водители в Молдове стали агрессивными автохамами

В Комрате в четверг на дороге был сбит ребенок, причем инцидент случился прямо на пешеходном переходе – водитель не заметил школьника, в результате чего тот получил сильный удар, пришедшийся в область бедра, после чего был доставлен в больницу.

И это всего один случай, а их за месяц в масштабах всей республики происходит немало, а об агрессивном поведении на дорогах молдавских автолюбителей давно знают многие пешеходы.

Почему некоторые владельцы машин в стране ведут себя агрессивно, а многие откровенно хамят? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

"Неадекватное поведение некоторых водителей обусловлено несколькими факторами. Прежде всего – это воспитание, которое уже ныне взрослый водитель получил в детстве от родителей. Корни автохамства кроются там. Это догма, которая прописана во всех учебниках по безопасности дорожного движения", – заявил собеседник.

По словам эксперта, многие учащиеся автошкол спрашивают о том, какими водителями они станут после окончания курсов по вождению и получения шоферских прав. В этом случае ответ один: водителем человек станет точно же таким, каким он является в жизни при общении с окружающими.

"Если вы дисциплинированный, внимательный, чуткий по отношению к своим коллегам, близким и окружающим человек, так же вы будете вести себя и на дороге", – сказал специалист.

Кожокару добавил: даже по стилю вождения можно определить, каким человеком в жизни является владелец автомашины. Если он игнорирует правила дорожного движения, "подрезает" других на трассе, "лихачит" - значит, в повседневной жизни он является откровенным хамом, эгоцентричным человеком, который отрицает нормы общепринятой морали.

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