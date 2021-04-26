Рар: как Майя Санду обманывает своих сторонников

Политолог-международник объяснил, почему идеи об евроинтеграции постсоветских стран тщетны и как прозападные политики водят за нос тех, кто за них голосовал на выборах.

Экспертиза Рар: как Майя Санду обманывает своих сторонников

Нынешний президент Молдовы Майя Санду изначально позиционировала себя как политик прозападный, внушая доверие избирателям своими спичами о европейском пути республики и ее интеграции в ЕС.

Вот только беда заключается в том, что Молдову в этом наднациональном геополитическом сообществе, равно как и другие постсоветские республики, никто не ждет. Брюссель неоднократно и однозначно не раз давал понять, что в ближайшие году Евросоюз расширяться не будет, а европейцы не такие богатые, чтобы взваливать на свои плечи еще пару-тройку бедных с экономической точки зрения стран.

Есть ли обман в проевропейских посулах избирателям от Майи Санду. Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник Александр Рар.

"Политики типа Санду должны серьезно задуматься. Во-первых, Евросоюз не настолько привлекателен для народов Восточной Европы, каким он был 30 лет назад, когда рухнул СССР. Тогда у всех людей была надежда на то, что Запад всех накормит, сделает из всех демократов и зажиточных граждан", - сказал собеседник.

По словам эксперта, ожидания постсоветских народов оказались тщетными, что называется, не случилось. Именно поэтому среди жителей Молдовы и ряда других стран бывшего СССР отношение к Евросоюзу стало довольно сдержанным, а это объясняется крахом иллюзий о всесторонней помощи со стороны Запада.

"У ЕС нет денег. Надо трезво понимать, что сейчас в борьбе с пандемией коронавируса ЕС залезет в такие долговые ямы, что у него просто не останется средств на расширение. Почему многие европейские страны просят взаймы у Китая - потому что Брюссель им денег не дает", - добавил собеседник.

Рар резюмировал: политические элиты Евросоюза сами не хотят расширения на Восток, поскольку внутри этого наднационального сообщества существует масса проблем, требующих срочного решения.

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