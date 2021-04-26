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Андрей Мунтян
© Sputnik / Mihai Caraus

Мунтян: как избавить Молдову от постоянного политического хаоса

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политолог-международник из Австрии озвучил свое видение о наведении порядка в верхах молдавской власти и обеспечении заботы власть имущих о гражданах страны.

Экспертиза
Мунтян: как избавить Молдову от постоянного политического хаоса

То, что творилось в верхах молдавской власти в течение последних четырех месяцев, вряд ли можно назвать ответственным отношением политиков к собственному народу, который наблюдал за этим трагифарсом с негодованием и возмущением.

Презентация предвыборной платформы кандидата от PAS на пост президента Майи Санду.
© Photo : Miroslav Rotari
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Между тем, если проанализировать серьезно политическую систему страны, то получается, что в политической элите особых изменений нет, а власть представляют в стране знакомые лица.

Можно ли оживить политическую систему страны и сделать так, чтобы народ делегировал во власть людей, которые будут более ответственно относиться к стране и ее населению? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Австрии Андрей Мунтян.

"Необходимо создать в стране широкое общественное движение, которое бы включало в себя все возрастные и социальные группы. Именно из этого движения должен выйти народный лидер, который бы представлял весь народ, знал его проблемы", – заявил собеседник.

По словам эксперта, именно посредством консенсуса, достигаемого внутри этого всенародного вече, удастся сдвинуть с мертвой точки решение многих основополагающих проблем в жизни молдавского государства, создать долгосрочную программу развития республики, основанную на конкретике, а не на пустых и несбыточных обещаниях, как это происходит сейчас.

Флаг Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Когда это общественное движение обрастет достаточным количеством последователей, из него может образоваться настоящая народная партия", - добавил политолог.

По словам специалиста, конечно, не исключено, что в такой партии может появиться такое традиционное явление для молдавской политики как кумовство и последующая за ним коррупционная составляющая, но эти вопросы следует решать внутри политформирования, создав в нем службу внутреннего контроля.

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Теги:
хаос, политика, Молдова

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