Волницкий: можно ли было избежать кризиса в верхах молдавской власти

Политический аналитик всесторонне рассмотрел грани кризиса в Молдове и озвучил основные пути, которые помогли бы представителям истеблишмента оградить молдавское общество от накопившихся противоречий.

Экспертиза Волницкий: можно ли было избежать кризиса в верхах молдавской власти

Накал страстей в верхах молдавской власти достиг своей наивысшей точки в конце минувшей недели, когда парламентское большинство голосами 54 депутатов выразило вотум недоверия по отношению к трем судьям Конституционного суда, принявшим решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, что вызвало протест в стане сторонников праволиберальной, лояльной президенту партии "Действие и солидарность" (PAS).

В стране два противоборствующих лагеря так и не могут прийти к компромиссу, а завершение кризисной ситуации пока четко не просматривается. Можно ли было этой ситуации избежать и сделать так, чтобы народ не становился заложником сведения счетов между политиками? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Волницкий.

"Этого конфликта можно было бы избежать. Я не раз говорил, что раз уже все партии согласны с проведением досрочных выборов, то их представителям следовало бы сесть за стол переговоров и, избегая конфронтации, разработать дорожную карту, в которой бы поэтапно говорилось о том, что, когда и как следует предпринимать", – заявил собеседник.

По словам эксперта, возможные досрочные выборы должны пройти в Молдове в спокойной обстановке, цивилизованно, чтобы граждане могли свободно выразить свою политическую волю.

Кризисную ситуацию в верхах молдавской власти эксперт назвал достойной беспокойства, поскольку не ясно, возможно ли в такой атмосфере проводить выборы в нормальном формате.

"На данном этапе никто не может сказать, откуда будут выделены деньги на проведение досрочных выборов. Не ясно, как будет действовать парламент, какие решения примет до своего роспуска", – добавил аналитик.

По мнению политолога, также необходимо учитывать и потенциальную эпидемиологическую опасность будущих выборов, найти оптимальный срок, когда возможность массового инфицирования населения COVID-19 не будет такой острой.

Волницкий подчеркивает: личные амбиции помешали молдавским политикам избежать конфронтации, сесть за стол переговоров и принять самые нужные для страны решения.

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