Остафийчук: почему в Молдове в условиях пандемии дорожают квартиры

Эксперт проанализировал основные факторы, которые в условиях эпидемического кризиса, длящегося в стране более года, спровоцировали рост цен на недвижимость.

Экспертиза Остафийчук: почему в Молдове в условиях пандемии дорожают квартиры

Несмотря на то, что Молдова вот уже второй год живет в условиях ограничений, вызванных опасностью распространения эпидемии коронавируса нового типа, цены на дома и квартиры в Кишиневе явно не демонстрируют тенденцию к снижению, а даже наоборот.

В среднем, если проанализировать год с небольшим, выяснится, что цена на один квадратный метр жилья в столице выросла практически на 7%. Почему это происходит в условиях пандемии? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт по рынку недвижимости Николай Остафийчук.

"За прошедший пандемический год в республике строили и сдавали в эксплуатацию гораздо меньше жилья, чем ранее. В целом же строительный бизнес не развивался за этот год, сектор строительства будто топчется на месте. Просто люди, у которых были сбережения, видят возможность инвестировать деньги в покупку жилья", – заявил собеседник.

По словам эксперта, именно фактор повышенного спроса на объекты недвижимости спровоцировал рост цен на квартиры в Кишиневе и других городах страны.

При этом, как утверждает собеседник, рост цен на жилье в стране продолжится и в евро, и в леях. Девальвация всех валют, вызванная пандемией, является сопутствующим фактором повышения цен на недвижимость в Молдове.

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