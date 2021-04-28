Жук: я знаю, почему граждане Молдовы так не доверяют своему государству

На фоне политического кризиса и выяснения отношений между "игроками" в верхах молдавской власти возникает вопрос: а не подорвут ли действия представителей истеблишмента вовсе доверие населения к госструктурам?

Экспертиза Жук: я знаю, почему граждане Молдовы так не доверяют своему государству

Вот уже несколько лет в топе доверия среди населения страны лидирует Церковь, а государственные институты и ведомства "плетутся в хвосте" данных социологических опросов по этому показателю. Среди причин такого явления специалисты выделяют высокий уровень коррупции, опоясавший многие госструктуры и систему юстиции, а также предельную безответсвенность некоторых политических деятелей по отношению к собственным же избирателям и обещаниям, которые ранее были даны им.

Почему в республике не двоеряет в полной мере тем, кого выбирает? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Мы наблюдаем за борьбой различных политических группировок в республике по принципу: "кто - кого?". Эти группировки являются конкретными партиями, которые совсем забыли о том, что существуют законные рамки действий, что есть Конституция, что есть и критерий и независимости институтов власти", - заявил собеседник. © Sputnik / Mihai Caraus Первые заявления по итогам заседания Совбеза, созванного Санду

По словам эксперта, не все ведомства в Молдове должны стоять на службе кому-то, каким-то конкретным политикам и их узкопартийным, корыстным интересам, которые идут абсолютно вразрез с теми чаяниями, которые на них возлагают простые граждане.

"Может быть кому-то не нравятся определенные решения. Но идти против них неправильно. Это не приносит никаких политических очков не только политическим партиям, участвовавшим в процессе. Тогда независимость институтов власти ставится под сомнение, а граждане думают, что в этой республике все покупается и продается", - добавил политолог.

По мнению Жука, именно названные факторы вызывают среди граждан неприязнь к функционированию государственных институтов, а уровень доверия к ним остается на предельно низком уровне.

Лидер Партии социалистов Молдовы заявил во вторник, 27 апреля, о том, что Конституционный суд республики окончательно превратился в "политический инструмент в руках политиков-узурпаторов", которым необходимо найти политическое решение в обход норм Основного закона страны.

Во вторник Конституционный суд признал не соответствующим Высшему закону решения парламента от 23 апреля, которыми было отменено назначение Домники Маноле на пост судьи КС и утверждено назначение на этот пост экс-прокурора Бориса Лупашку.

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