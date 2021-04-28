Степанюк: сможет ли Додон объединить все силы против Санду

Экс-вице-премьер правительства республики проанализировал шансы на объединение левоцентристских, государственных сил – инициативу, о которой во вторник заявил председатель ПСРМ.

Экспертиза Степанюк: сможет ли Додон объединить все силы против Санду

Лидер Партии социалистов Молдовы, экс-президент РМ Игорь Додон заявил во вторник, 27 апреля, о том, что Конституционный суд республики окончательно превратился в "политический инструмент в руках политиков-узурпаторов", которым необходимо найти политическое решение в обход норм Основного закона страны.

"Чтобы не допустить развития этого пагубного для нашей страны сценария, настало время всем здоровым силам отложить в сторону старые обиды и объединиться в единый фронт для защиты и спасения Молдовы", – заявил Додон.

Удастся ли ему это сделать и образовать мощный электоральный фронт для противодействия прозападным силам во главе с Майей Санду? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, экс-вице-премьер Виктор Степанюк.

"Силы надо мобилизовать не только против решений Конституционного суда, которые противоречат Основному закону. Нужно объединять общество, консолидировать те силы, которые могут и должны работать на развитие и модернизацию нашей страны. Поэтому призыв Додона – хороший, но сильно запоздалый", – заявил собеседник.

По словам эксперта, с призывом о сплочении всех здоровых сил молдавского общества выступали некоторые молдавские политики на протяжении последних 20 лет, прежде всего, речь идет о председателе ПКРМ, третьем президенте Молдовы Владимире Воронине, а также об экс-главе государства Игоре Додоне. Однако все ими сказанное и предпринятое в этом направлении оказалось лишь на уровне теории.

"К сожалению, эти ведущие политики сделали в этом направлении мало. Они вроде этого желали, но достаточных мер для этого не предприняли. То, о чем говорит Додон, – правильно, но решение, повторюсь, запоздало", - добавил Степанюк.

По мнению экс-вице-премьера правительства Молдовы, сейчас необходимо определить, какие государственные силы готовы идти на диалог с Партией социалистов и Додоном, поскольку ошибок политформированием было допущено достаточно за последние два года.

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