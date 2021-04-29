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Илья Сопивник
© Sputnik / Mihai Caraus

Сопивник: какие квартиры наиболее часто покупают в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт по недвижимости рассказал, в каком ценовом сегменте и в каких домах самый высокий спрос на приобретение жилья.

Экспертиза
Сопивник: какие квартиры наиболее часто покупают в Молдове

Несмотря на второй год пандемии коронавируса, спрос на покупку жилья в Молдове не только не упал, но и увеличился. Это происходит потому, что с марта 2020 года общее количество объектов недвижимости, которое сдают в эксплуатацию, снизилось, а стоимость одного квадратного метра в среднем возросла на 7%.

Какие квартиры предпочитают покупать жители нашей страны, а какие из них являются лишь роскошью для богатых? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Союза агентств по недвижимости Илья Сопивник.

"Конечно, в республике есть и богатые люди, которые могут себе позволить покупать квартиры по 120-150 тысяч евро. Но альтернативой для них является и покупка домов. Это жилье продается сложнее, в особенности – пентхаусы", – сказал собеседник.

Роман Киркэ
© Sputnik / Mihai Caraus
Киркэ: почему в Молдове так взлетели цены на квартиры в период пандемии
По словам эксперта, наибольшим спросом, благодаря государственной программе "Prima casa", пользуются квартиры, стоимость которых не превышает 1 миллиона леев – эквивалент 48-50 тысячам евро. В натуральном выражении – это либо трехкомнатные квартиры в домах советского периода постройки, либо скромные, двухкомнатные апартаменты в новых, не элитных домах.

Средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Кишиневе увеличилась до 520 евро, а в новостройках – до 653 евро. При этом в течение нескольких месяцев цены на жилье не менялись. Жилье в новостройках в "белом варианте" обходится куда дороже. Там цена квадратного метра достигает, в среднем, 670 евро.

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Теги:
Молдова, граждане, покупка, недвижимость, квартира

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