Сопивник: какие квартиры наиболее часто покупают в Молдове

Несмотря на второй год пандемии коронавируса, спрос на покупку жилья в Молдове не только не упал, но и увеличился. Это происходит потому, что с марта 2020 года общее количество объектов недвижимости, которое сдают в эксплуатацию, снизилось, а стоимость одного квадратного метра в среднем возросла на 7%.
Какие квартиры предпочитают покупать жители нашей страны, а какие из них являются лишь роскошью для богатых? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Союза агентств по недвижимости Илья Сопивник.
"Конечно, в республике есть и богатые люди, которые могут себе позволить покупать квартиры по 120-150 тысяч евро. Но альтернативой для них является и покупка домов. Это жилье продается сложнее, в особенности – пентхаусы", – сказал собеседник.
Средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Кишиневе увеличилась до 520 евро, а в новостройках – до 653 евро. При этом в течение нескольких месяцев цены на жилье не менялись. Жилье в новостройках в "белом варианте" обходится куда дороже. Там цена квадратного метра достигает, в среднем, 670 евро.
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