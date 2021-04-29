Кырнац: почему происходила битва Санду, парламента и Конституционного суда

Специалист в области права объяснил, по каким юридическим причинам в республике возник политический кризис, который длился более четырех месяцев.

Экспертиза Кырнац: почему происходила битва Санду, парламента и Конституционного суда

Досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июля. Об этом объявила президент Республики Молдова Майя Санду на брифинге в среду.

"Дата выборов назначается на 11 июля 2021", – заявила Санду. Ранее президент Молдовы сообщила, что подписала указ о роспуске парламента.

Почему же в республике возник такой тупик во власти, длившийся несколько месяцев подряд? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области права Теодор Кырнац.

"Мы наблюдали за неким "баттлом" между президентом и парламентом республики. Это происходило, потому что в этой политической битве превыше всего должно было стать соблюдение Конституции Молдовы. Парламент, смещая судей Конституционного суда, вероятно, поступил так, поскольку президент не утвердила 11 февраля кандидата в премьеры, выдвинутого коалицией", - заявил собеседник. © Photo : Miroslav Rotari Социалисты обвинили Санду в стремлении изменить название госязыка в Конституции

По словам эксперта, депутаты после невыдвижения Владимира Головатюка в главы кабмина и неутверждения его кандидатуры пошли по опасному и запретному пути, сами пресекли запретную черту и заигрались с текстом Конституции, что привело к выяснению отношений и на уровне КС.

"У КС было так много работы в этот период, поскольку ни в одном государстве не должно происходить таких битв между президентом и высшим законодательным органом", - уточнил собеседник.

Спорная ситуация с судьями КС, по мнению Кырнаца, в этот кризисный период возникла именно потому, что и глава государства, и парламентарии позволили себе вольно трактовать текст и положения Основного закона страны.

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