19:02 29 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.83
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Анатолий Сидоренко
© Sputnik

Сидоренко: как искусственный интеллект в Молдове заменит чиновников

Экспертиза
Получить короткую ссылку
4910
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210429/34566718/kak-iskusstvennyy-intellekt-v-moldove-zamenit-chinovnikov.html

Эксперт объяснил, как исключить коррупционную составляющую из деятельности государственных ведомств и избавить граждан от излишних бюрократических препон.

Экспертиза
Сидоренко: как искусственный интеллект в Молдове заменит чиновников

Коррупция уже несколько десятилетий является настоящим бичом молдавского общества, фактором, тормозящим продвижение страны вперед и ее успешное развитие.

Как правило, и на это сетуют граждане, с коррупцией многие сталкиваются, приходя в чиновничьи кабинеты, где им намекают на мзду для решения каких-то житейских проблем.

Могут ли современные технологии исключить этот фактор из жизни граждан республики? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко.

"В отличие от коррумпированного чиновника, искусственный интеллект не может попросить или получить взятку. Короче говоря, такие системы работают безотказно, в частности, в том, что касается необходимости оформления документов, обработки персональных данных граждан", – заявил собеседник.

Науку – массы: так работают в Институте нанотехнологий
© Sputnik / Vladimir Polusatov / NICOLAI COSTIRCHIN
Науку – в массы: так работают в Институте нанотехнологий
По словам специалиста, особенно применимой такая система, работающая на базе искусственного интеллекта, могла бы стать в предоставлении кадастровых документов, где люди, приходя в профильное ведомство, вынуждены часами выстаивать в очередях, особенно учитывая опасность инфицирования коронавирусом нового типа.

"Разгрузить работу таких служб система искусственного интеллекта поможет в десятки и сотни раз эффективнее, чем чиновничий аппарат", – добавил Сидоренко.

Ученый говорит, что в Молдове давно пора перевести большинство "бумажных услуг" на дистанционное оформление, чтобы человек, сидя перед компьютером дома, имел возможность получать все необходимые справки, минуя чиновников и коррупцию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дело о коррупции в Мэкэрешть: мэр арестован
Брутер: Майя Санду и коррупция
Мидриган: почему в Молдове невозможно победить коррупцию
Теги:
замена, чиновники, искусственный интеллект, Молдова, IT

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли
Шойгу заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Видео: Шойгу – о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Пасхальные ярмарки в Кишиневе обложка
Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться