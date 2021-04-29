Сидоренко: как искусственный интеллект в Молдове заменит чиновников

Коррупция уже несколько десятилетий является настоящим бичом молдавского общества, фактором, тормозящим продвижение страны вперед и ее успешное развитие.
Как правило, и на это сетуют граждане, с коррупцией многие сталкиваются, приходя в чиновничьи кабинеты, где им намекают на мзду для решения каких-то житейских проблем.
Могут ли современные технологии исключить этот фактор из жизни граждан республики? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко.
"В отличие от коррумпированного чиновника, искусственный интеллект не может попросить или получить взятку. Короче говоря, такие системы работают безотказно, в частности, в том, что касается необходимости оформления документов, обработки персональных данных граждан", – заявил собеседник.
"Разгрузить работу таких служб система искусственного интеллекта поможет в десятки и сотни раз эффективнее, чем чиновничий аппарат", – добавил Сидоренко.
Ученый говорит, что в Молдове давно пора перевести большинство "бумажных услуг" на дистанционное оформление, чтобы человек, сидя перед компьютером дома, имел возможность получать все необходимые справки, минуя чиновников и коррупцию.
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