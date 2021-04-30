Михэеш: какие варианты есть у социалистов на досрочных выборах

Политический аналитик спрогнозировал тактику, которая могла бы дать молдавским социалистам на досрочных выборах дополнительные электоральные очки.

Экспертиза Михэеш: какие варианты есть для социалистов при досрочных выборах

Бывший президент и лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин отреагировал на заявление главы ПСРМ Игоря Додона о формировании возможного избирательного блока левых партий на досрочных парламентских выборах. Воронин подчеркнул, что возглавляемая им партия выскажется на эту тему только после официального обращения ПСРМ.

Какую тактику выгоднее выбрать социалистам, чтобы иметь шансы сформировать правящую коалицию в высшем законодательном органе страны после выборов? Об это в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Роман Михэеш.

"Для социалистов выгоден сценарий создания вокруг своей партии мощного левоцентристского и пророссийского блока. Это станет возможно, если они смогут убедить коммунистов Воронина. Я просчитал их заготовку: они хотят договориться с ПКРМ, у которых, по моим подсчетам, есть в запасе где-то 5%", – отметил собеседник.

По словам эксперта, главной задачей социалистов на предвыборном этапе является маргинализация политформирования "Наша партия" Ренато Усатого. Аналитик заметил характерное в этом смысле поведение ряда депутатов от ПСРМ, которые потребовали у следственных органов проверить источники финансирования и заработка главы "Нашей партии".

"Они видят именно в Усатом и его партии главных противников на выборах. Для этого им надо создать большой левоцентристский конгломерат с коммунистами и более мелкими партиями", – добавил Михэеш.

При таком сценарии развития событий социалисты во главе левоцентристского блока могут выйти к электорату с месседжем о формировании левоцентристского блока, ориентированного на развитие стратегических, партнерских отношений с Россией. Если такая предвыборная коалиция станет возможной, то, по мнению Михэеша, в опасности непрохождения в парламента окажется и Партия "Шор" и политформирование во главе с Усатым.

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