Засавицки: почему в Кишиневе не работают все летние террасы при кафе

В работе всех заведений общественного питания в молдавской столице есть серьезные ограничения, из-за бюрократических препон их владельцы не могут открыть террасы.

Экспертиза Засавицки: почему в Кишиневе не работают все летние террасы при кафе

Летом 2021 года в Кишиневе не откроются летние террасы, если муниципальные власти не примут срочных мер к исправлению ситуации. Уже сейчас рестораторы, работающие в молдавской столице, несут серьезные убытки, а вопрос не решается.

Как преодолеть эту проблему и почему бюрократия не позволяет кафе работать в нормальном режиме и принимать посетителей именно на террасах в теплое время года? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала председатель Ассоциации рестораторов республики MAR Анета Засавицки.

По ее словам, сейчас сотни таких документов лежат на рассмотрении в мунсовете, и вряд ли в ближайшее время местные избранники займутся их рассмотрением, бюрократический аппарат в этом случае стоит превыше реальной экономической деятельности.

"Мы в марте попытались подать заявление в примэрию о рассмотрении единого регламента работа террас в Кишиневе, но так и не получили ответа", - сказала Засавицки.

Как утверждает руководитель профильной ассоциации рестораторов страны, из-за бумажной волокиты чиновников из примэрии города страдают как владельцы заведений общепита, так и постоянные посетители ресторанов и кафе, многие из которых возмущены тем, что им не дают возможности посидеть весной на открытом воздухе, особенно учитывая актуальность такого вида отдыха при пандемии коронавируса нового типа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova