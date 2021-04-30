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Aneta Zasavițchi
© Sputnik / Mihai Caraus

Засавицки: почему в Кишиневе не работают все летние террасы при кафе

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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В работе всех заведений общественного питания в молдавской столице есть серьезные ограничения, из-за бюрократических препон их владельцы не могут открыть террасы.

Экспертиза
Засавицки: почему в Кишиневе не работают все летние террасы при кафе

Летом 2021 года в Кишиневе не откроются летние террасы, если муниципальные власти не примут срочных мер к исправлению ситуации. Уже сейчас рестораторы, работающие в молдавской столице, несут серьезные убытки, а вопрос не решается.

Как преодолеть эту проблему и почему бюрократия не позволяет кафе работать в нормальном режиме и принимать посетителей именно на террасах в теплое время года? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала председатель Ассоциации рестораторов республики MAR Анета Засавицки.

"В декабре 2020 года мунсовет Кишинева поменял регламент работы террас в столице. Согласно документу, каждый владелец ресторана должен составлять детальную схему, как будет выглядеть его терраса, и за этот документ, каждый в отдельности, должны голосовать мунсоветники", - заявила собеседница.
Микрофон.
© CC0 / Pixabay / BreakingTheWalls / Microphone
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По ее словам, сейчас сотни таких документов лежат на рассмотрении в мунсовете, и вряд ли в ближайшее время местные избранники займутся их рассмотрением, бюрократический аппарат в этом случае стоит превыше реальной экономической деятельности.

"Мы в марте попытались подать заявление в примэрию о рассмотрении единого регламента работа террас в Кишиневе, но так и не получили ответа", - сказала Засавицки.

Как утверждает руководитель профильной ассоциации рестораторов страны, из-за бумажной волокиты чиновников из примэрии города страдают как владельцы заведений общепита, так и постоянные посетители ресторанов и кафе, многие из которых возмущены тем, что им не дают возможности посидеть весной на открытом воздухе, особенно учитывая актуальность такого вида отдыха при пандемии коронавируса нового типа.

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Теги:
ограничения, HoReCa, кафе

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