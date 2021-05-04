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Виктор Степанюк.
© Sputnik / Mihai Caraus

Степанюк: почему Додон не запретил унионизм в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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По данным социологов, в стране насчитывается порядка 25 процентов граждан лояльно относящихся к унионистской идеологии, почему ее не запрещают в Молдове - ответ на вопрос дал политолог.

Экспертиза
Степанюк: почему Додон не запретил унионизм в Молдове

В последние годы Партия социалистов во главе с Игорем Додоном страдала политическим высокомерием, не желая договариваться с небольшими партиями, чтобы противодействовать идеологии унионизма - крайне губительной для молдавской государственности. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, экс-вице-премьер правительства республики Виктор Степанюк. В Молдове есть силы, готовые к сотрудничеству, они также озабочены неэффективностью государственного и управленческого аппарата, но раздроблены.

"Когда мы говорим о защите государственности - это не просто пустой звук или чье-то мировоззрение. Это характеризует политические элиты. Если молдавская политическая элита несостоятельна – ее несостоятельность становится питательной средой для размножения унионистов в Молдове", – заявил экс-вице-премьер.
Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco
Шаповалов: нужно ли запрещать унионизм

Почему за последние два года в правительстве Молдовы расцвело огромное число министров-унионистов? По словам эксперта, именно они закрыли учебные заведения и демонстративно саботировали конференции, посвященные молдавской государственности.

"После того как правые партии проиграли президентские выборы в 2016 году, они быстро перестроились. С уходом Плахотнюка они перехватили лозунги левых. Сегодня партия "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда" (платформа DA) выходят к избирателю с левыми антиолигархическими лозунгами”, - констатировал Степанюк.

По мнению экс-вице-премьера правительства Молдовы, это было очевидно и для президента, надо было принимать меры, но время было упущено, а антигосударственные организации продолжили свою деятельность.

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Теги:
запрет унионизма, унионизм, Игорь Додон, выборы

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