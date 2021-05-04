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Теодор Кырнац.
© Sputnik / Mihai Caraus

Кырнац: что означает переход СИБ под контроль Майи Санду

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210504/34626661/chto-oznachaet-perekhod-sib-pod-kontrol-mayi-sandu.html

Почему Конституционный суд Молдовы вернул контроль над СИБ Молдовы в руки президента Майи Санду, объяснил специалист в области права.

Экспертиза
Кырнац: что означает переход СИБ под контроль Майи Санду

Граждане долго и терпеливо следили за молдавским "пинг-понгом" между президентом, парламентом и Конституционным судом. "Шариком" в этом "неолимпийском виде спорта" стала Служба информации и безопасности (СИБ), которая, напомним, борется с коррупцией, подрывающей безопасность в государственных органах и системе правосудия. Как все начиналось? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области права Теодор Кырнац.

"После объявления независимости Молдовы безопасность страны обеспечивало Министерство государственной безопасности. С 1990 по 1994 год, во время президентской формы правления, во главе исполнительной власти находился президент Мирча Снегур. Именно поэтому Министерство государственной безопасности подчинялось президентуре", - заявил собеседник.
Сотрудник СИБ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По мнению эксперта, президент может быть гарантом независимости и территориальной целостности страны в том случае, если он обладает конституционными рычагами.

"Согласно статье 88, пункту 3 президент Республики Молдова является гарантом конституционного порядка. Но рычагов или механизмов для этого у него почти нет. Сегодня Майя Санду является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами и возглавляет Высший совет безопасности", - говорит Кырнац.

Эксперт в области права считает, что, возглавив только Высший совет безопасности, президент не сможет эффективно влиять на государственные органы, которые заняты вопросами обеспечения безопасности Молдовы.

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Теги:
контроль, спецслужбы, Санду, СИБ

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