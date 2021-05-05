Волницкий: какие партии пройдут в парламент Молдовы после досрочных выборов

Политический аналитик озвучил свое видение политического расклада в высшем законодательном органе страны после выборов, по его прогнозам в парламент войдут 4 политических формирования, но их может быть и больше.

Экспертиза Волницкий: какие партии пройдут в парламент Молдовы после досрочных выборов

Совсем скоро, 11 июля, граждане республики будут определять политическую перспективу для своей страны на ближайшие 4 года, но уже сейчас многие ведущие эксперты прогнозируют, кто сможет пройти в новый состав высшего законодательного органа.

У кого есть реальные шансы на прохождение в парламент, а какие из политических формирований в него не попадут? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Игорь Волницкий.

По его словам, реальные шансы на политический успех имеют 4 партии, среди них - ПСРМ, "Действие и солидарность" (PAS), "Достоинство и правда" (Platforma DA) и партия "Шор".

"По всем опросам в парламент попадает и партия "Шор", которую возглавляет бывший мэр Оргеева, но все опросы показывают разную картину. По некоторым из них стать парламентской может и партия Platforma DA, по другим имеет шансы на прохождение в парламент и Демократическая партия", - сказал собеседник. © Photo : Miroslav Rotari Партии-нарушители: ЦИК Молдовы назвал политсилы, которые могут наказать

Эксперт не исключил, что результаты ряда опросов общественного мнения могут быть не точны и не четко отражать политическую ретроспективу страны, вследствие чего в депутатских креслах могут оказаться и представители сразу 5-6 политических сил.

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили предварительную смету расходов для организации и проведения досрочных парламентских выборов, которые запланированы в республике на 11 июля.

Предварительная смета расходов для организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля составляет 125 миллионов 46,7 тысячи леев.

Эти деньги включают затраты на деятельность ЦИК, окружных избирательных советов второго уровня, электоральных бюро участков для голосования внутри страны и за рубежом, а также расходы на средства защиты анти-COVID и на деятельность Центра непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии.

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