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Валентин Крылов
© Sputnik / Mihai Caraus

Крылов: как поведут себя на выборах PAS и другие партии

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210505/34629124/kak-povedut-sebya-na-vyborakh-pas-i-drugie-partii.html

Политический аналитик оценил тактику основных партий, которые претендуют на прохождение в новый состав высшего законодательного органа страны.

Экспертиза
Крылов: как поведут себя на выборах PAS и другие партии

Согласно ряду социологических опросов, проводившихся в последнее время в республике, реальные шансы на парламентскую трибуну есть у четырех политических формирований: ПСРМ, "Нашей партии" Ренато Усатого, "Действие и солидарность" (PAS) и Партии "Шор".

Но главная интрига заключается в том, какую тактику они предпочтут реализовывать в ходе предвыборной гонки, пойдут на суд избирателя в одиночку, или создавая блоки, чтобы в результате упрочить свой результат? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого созыва парламента республики Валентин Крылов.

"Думаю, что PAS уже однозначно дала понять, что никаких союзников у нее на выборах не будет. Эта партия пойдет самостоятельно, можно предположить, что расчет делается на голосование в диаспоре, чтобы "нарисовать" столько голосов, сколько необходимо", – сказал собеседник.

По словам эксперта, если учитывать, что на праволиберальном фланге есть небольшие партии, у которых мало шансов на прохождение в парламент республики, они вполне могут присоединиться в электоральной борьбе и поддержать партию, лояльную к президенту Санду.

Протест у здания Конституционного суда Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Но с ними ей невыгодно делать политический союз, учитывая, что там есть силы унионистского толка. Партия "Дествие и солидарность" избавится от этих сил в своем политическом сегменте", – добавил аналитик.

При такой тактике, по словам Крылова, политформирование, лояльное Санду будет действовать по принципу: "заграница нам поможет", подспудно думая о том, что сможет сформировать большинство в новом составе высшего законодательного органа страны.

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Теги:
Валентин Крылов, партии, досрочные выборы

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