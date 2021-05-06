Фомина: как молдавских девушек и женщин заманивают в секс-рабство

Банда зарабатывала десятки тысяч евро на молдавских девушках во Франции, деятельность группировки раскрыли и пресекли сотрудники Центра по противодействию торговлей людьми и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.
Злоумышленники выискивали молодых женщин в социальных сетях и вербовали для занятия проституцией во Франции. Но там им под различными предлогами вообще ничего не платили.
О том, как бороться с торговой людьми и с секс-рабством в эфире студии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области защиты прав человека, представитель Международного центра "La Strada" Татьяна Фомина.
По словам эксперта, социологические исследования наглядно демонстрируют, что в процессе вовлечения молдавских женщин в преступления, связанные с предоставлением интимных услуг за рубежом, все большее значение приобретают информационные технологии, заманивание потенциальных жертв посредством интернета. Это же касается и людей с молдавским гражданством, которых эксплуатируют на неоплачиваемых работой в странах Европы.
"Используют и различные приложения, и социальные сети. Все эти сомнительные предложения о трудоустройстве размещены в "глобальной паутине". Раньше такие действия преступники организовывали напрямую через физических лиц. В сельскую местность приезжали определенные люди и предлагали работу", - заявила собеседница.
Фомина уверена: сейчас правоохранительным органам республики нужно соответствующее программное обеспечение, чтобы доказать, в случае необходимости, что имела место вербовка граждан республики с целью сексуальной или трудовой эксплуатации за рубеж.
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