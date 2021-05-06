Кирьякова: что делать в Молдове, чтобы не заболеть COVID-19 на праздниках

Правила личной гигиены – главные моменты в профилактике коронавируса и инфекционных заболеваний, об этом рассказала специалист-эпидемиолог.

Экспертиза Кирьякова: что делать в Молдове, чтобы не заболеть COVID-19 на праздниках

Половина успеха в борьбе с инфекциями заключена в элементарных правилах гигиены – это мытье рук и соблюдение дистанции. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Лучше сузить общение до членов семьи. Каждый из нас соскучился по общению. Каждый хочет на Радоницу в кругу семьи вспомнить своих усопших. Я думаю, наши ушедшие близкие нас поймут, если мы дома встанем у икон, зажжем свечи и помолимся, вспоминая их", – заявила собеседница.

В еде лучше не допускать переедания. По мнению врача, это часто заканчивается обострением панкреатита и холецистита. Пища должна быть свежей или термически обработанной, фрукты перед едой – помытыми.

Заведующая отделением реанимации напоминает, что праздники в Молдове увеличивают число пациентов с пищевыми отравлениями, поэтому лучше не переедать и соблюдать гигиену. Это разгрузит врачей, а государству даст возможность каждого обеспечить вакциной.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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