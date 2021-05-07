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Игорь Тулянцев
© Sputnik / Мирослав ротарь

Тулянцев: почему в Молдове не наказывают унионистов

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик назвал основные причины, из-за которых в республике не несут законную ответственность люди, призывающие к ликвидации молдавской государственности через объединение с Румынией.

Экспертиза
Тулянцев: почему в Молдове не наказывают унионистов

В любом государстве специальные службы и ответственные политики выступают за целостность своей страны, за сохранение ее исторических границ, за незыблемость названия. Сложно себе представить, чтобы в Румынии житель такого региона как Трансильвания призывал к отдаче этой части страны соседней Венгрии. Он давно бы уже понес уголовную ответственность.

В нашей республике такого не происходит, несмотря на неоднократные заявления видных политиков о том, что за унионистскую подрывную деятельность необходимо законно наказывать тех, кто против государственности Молдовы.

Почему все складывается именно так, а унионисты не отвечают перед молдавской Фемидой? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Игорь Тулянцев.

"Сегодня никому во власти не выгодно расправляться с этими индивидами. Говоря языком Ильфа и Петрова, молдавские унионисты продолжают риторику о "Нью-Васюках" в Молдове в случае отказа республики от нейтрального военного статуса и следования по пути евроинтеграции", – сказал собеседник.

По словам эксперта, никто Молдову в составе ЕС не ждет, что прямо вытекает из заявлений европейских чиновников. Представители брюссельского истеблишмента, как уточнил Тулянцев, воспринимают евроинтеграцию Молдовы как некий протухший и залежавшийся товар.

Виктор Степанюк.
© Sputnik / Mihai Caraus
Степанюк: почему Додон не запретил унионизм в Молдове

"Все в ЕС понимают, что Молдова стала территорией беззакония и лжи политиков, из которой нелегально выводят огромные суммы денег. Это – самая нищая страна в Европе. О какой евроинтеграции мы можем говорить с таким уровнем коррупции, недоверия к парламенту, правительству и власти как таковой?", – задался вопросом аналитик.

Собеседник утверждает: при нынешнем составе политического класса Молдовы, перемен в лучшую сторону и, тем более, запрета унионизма как вредоносной идеологии ждать не придется. А далее, как утверждает эксперт, унионисты продолжат чувствовать себя вольготно в стране, продолжат заниматься осквернением памятников и оскорблением памяти павших в Великой Отечественной войне, как недавно это сделал представитель одной из ультралибральных партий Октавиан Цыку.

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Теги:
наказание, унионисты, Молдова

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