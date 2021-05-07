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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
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Журавлев: почему молдаван тянет к России вопреки козням Запада

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политолог-международник пояснил, почему от "заигрывания" Запада с Молдовой растет число сторонников сближения республики с Россией.

Экспертиза
Журавлев: почему молдаван тянет к России вопреки козням Запада

В молдавском многонациональном обществе геополитические предпочтения граждан постоянно варьируются у паритетной отметки в 50 процентов. Как показывают социологические опросы, немногим менее половины населения видит будущее страны в составе "единой Европы", а чуть больше 50 процентов склоняются к необходимости выстраивания стратегического партнерства с РФ.  

Тяга к России зиждется на личном опыте старшего поколения молдаван, тех, кто помнит стабильную жизнь в Советском Союзе. Уровень жизни в современной независимой Молдове едва до него дотягивает. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Есть и рациональное объяснение этому. Дело в том, что в мощной советской экономике был спрос на все, что могла произвести Молдова. Европейской экономике молдавские товары не нужны", - заявил эксперт.
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Журавлев отмечает, что, как правило, у обычного человека в нормальной жизни не хватает времени для сравнения европейской, молдавской или советской экономик.

"Он просто до сих пор помнит, что Советский Союз строил школы и больницы, поднимал зарплаты, а сама жизнь была спокойной и стабильной. Сегодня люди живут в Молдове, как на вулкане. Экономической стабильности нет", - подчеркнул эксперт.

Поэтому, убежден собеседник, молдаване живут в состоянии "хронической" борьбы за власть, от которой людям только хуже. Естественно, что пока верхи крутят бесконечную политическую карусель, обычные люди вспоминают достойную жизнь в советском обществе как прекрасное время, где им было хорошо, резюмировал политолог-международник.

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Теги:
отношения, Россия, Молдова

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