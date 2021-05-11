Михэеш: козыри ПСРМ и процент, который получит Усатый на досрочных выборах

Политолог проанализировал, какие электоральные шаги могут предпринять молдавские социалисты и ответит ли им чем-то один из главных конкурентов, председатель "Нашей партии" Ренато Усатый.

Экспертиза Михэеш: козыри ПСРМ и процент, который получит Усатый на досрочных выборах

На прошлой неделе в Молдове начала оформляться коалиция между Партией социалистов и молдавскими коммунистами (ПКРМ) во главе с третьим президентом республики Владимиром Ворониным. Такой стратегический шаг был предпринят для того, чтобы этим политформированиям, которые собираются идти на досрочные парламентские выборы единым блоком, набрать как можно больше голосов на доктринальном левоцентристском фланге.

Между тем одним из наиболее опасных конкурентов ПСРМ на выборах является "Наша партия", которую возглавляет нынешний примар муниципия Бельцы Ренато Усатый.

Как будет развиваться эта битва левоцентристских "титанов" отечественной политики? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш.

"Социалисты, насколько я понимаю, начали политический артиллерийский обстрел против партии Усатого. Они будут бить "из всех орудий" по тем точкам, которые поспособствуют снижению электорального результата Усатого. В том числе это то, что он помог победить Майе Санду во втором туре президентских выборов", - сказал собеседник. © Photo : Fscebook / Igor Dodon Игорь Додон: "Лукашенко — настоящий государственник и патриот"

По словам эксперта, у Усатого есть свой внесистемный электорат, который исчисляется цифрой в 17 процентов. Но эти показатели говорят о рейтинге самого политика, а не партии, которая стоит за ним. По подсчетам Михэеша, политформирование мэра Бельц на досрочных выборах в новый состав высшего законодательного органа страны может надеяться на 7-8 процентов голосов, что обеспечивает партии проходной порог.

"Даже в условиях жесткой конкуренции эта партия может рассчитывать на 110-120 тысяч избирателей. У них есть сильная электоральная поддержка на севере страны", - добавил собеседник.

Что же касается социалистов, эксперт порекомендовал им предпринимать очень выверенные шаги, чтобы не наделать ошибок в период предвыборной кампании, которые могут отразиться на конечном результате волеизъявления граждан в их пользу.

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