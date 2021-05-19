Степанюк: у меня есть информация, что блок ПСРМ и ПКРМ будет расширен

На выборах 11 июля избиратель может увидеть в бюллетене не два блока, а целых четыре или пять. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молодова высказал политолог, экс-вице-премьер правительства республики Виктор Степанюк.
"Это выглядит как битва титанов – две большие партии: с одной стороны, блок социалистов и партия "Действие и солидарность" (PAS). Хочется верить, что оформление блоков с обеих сторон еще не окончательное. Я убежден, что социалисты и коммунисты расширят свой блок за счет других левых партий", – считает эксперт.
"Руководитель Партии социалистов несколько дней назад объявил, что переговоры ведутся. Это необходимо сделать, поскольку ситуация на левом фланге сегодня довольно запутанная", – заключил собеседник.
Первый шаг, который предприняли социалисты и коммунисты для объединения левых сил, уже сделан. Но сегодня левоцентристских партий в Молдове 7-8, и каждая из них отражает интересы определенных групп и их руководителей.
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