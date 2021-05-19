Степанюк: у меня есть информация, что блок ПСРМ и ПКРМ будет расширен

Существует вероятность того, что к предвыборному "танго" Партии социалистов и Партии коммунистов могут присоединиться новые политформирования.

Экспертиза Степанюк: у меня есть информация, что блок ПСРМ и ПКРМ будет расширен

На выборах 11 июля избиратель может увидеть в бюллетене не два блока, а целых четыре или пять. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молодова высказал политолог, экс-вице-​премьер правительства республики Виктор Степанюк.

"Это выглядит как битва титанов – две большие партии: с одной стороны, блок социалистов и партия "Действие и солидарность" (PAS). Хочется верить, что оформление блоков с обеих сторон еще не окончательное. Я убежден, что социалисты и коммунисты расширят свой блок за счет других левых партий", – считает эксперт.

В этом случае нужны серьезные переговоры. Степанюк убежден, что они ведутся, несмотря на отсутствие официальной информации.

"Руководитель Партии социалистов несколько дней назад объявил, что переговоры ведутся. Это необходимо сделать, поскольку ситуация на левом фланге сегодня довольно запутанная", – заключил собеседник.

Первый шаг, который предприняли социалисты и коммунисты для объединения левых сил, уже сделан. Но сегодня левоцентристских партий в Молдове 7-8, и каждая из них отражает интересы определенных групп и их руководителей.

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