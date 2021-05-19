Михэеш - о невыученных уроках молдавских политиков

Какие уроки молдавской истории, начиная с объявления Молдовой независимости в 1991 году и заканчивая изгнанием Влада Плахотнюка из страны, стоит помнить.

Экспертиза Михэеш: о невыученных уроках молдавских политиков

Политики делятся на два типа: тех, кто усваивает исторические уроки, делая серьезные выводы для будущего, и тех, кто их не усваивает, относясь к истории несерьезно. Но без знаний событий прошлого невозможно делать прогнозы будущего, - заявил политический аналитик Роман Михэеш в эфире студии Sputnik Молдова.

"Пока электоральные программы партий и политиков не опубликованы, сейчас можно говорить только о тех политиках, кто представил списки. Списки позволяют дать их качественную оценку и определить тенденции. Финальную оценку политическим партиям можно дать, посмотрев их предвыборные программы после регистрации в ЦИК", - считает эксперт.

История Республики Молдова помнит ряд судьбоносных для страны событий.

"Это 27 мая 1991 года, когда на народном подъеме Республика Молдова добилась независимости. В то время в Кишинев, на Площадь Великого Национального собрания, приезжали сотни тысяч людей, и мы видели, что движение низов было активнее движения верхов. Оживилось национальное движение", - убежден Роман Михэеш.

"В 1992 году произошла война на Днестре, и из этой войны мы обязаны были усвоить ее кровавые уроки" - поделился эксперт.

По мнению аналитика, еще одним судьбоносным событием в истории Молдовы стало объединение правых и левых в июне 2019 года, когда блок ACUM и Партия социалистов, выгнав из страны олигарха Влада Плахотнюка, создали единый блок.

Однако политические события 2021 года в Молдове полностью подтвердили краткосрочность этого политического формирования.

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