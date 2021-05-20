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Борис Гамурарь
© Sputnik / Osmatesco

Гамурарь: у политиков Молдовы есть серьезная проблема

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210520/34805936/u-politikov-moldovy-est-sereznaya-problema.html

Какой след в истории Молдовы оставят после себя современные молдавские политики и новые политические блоки и что их заботит на самом деле.

Экспертиза
Гамурарь: у политиков Молдовы есть серьезная проблема

Мир меняется кардинально и стремительно: результатами прогресса цифровой революции мы пользуемся каждый день. Проблема в том, что молдавские политики, пренебрегая новыми знаниями, отстают от современных реалий. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший министр обороны Молдовы генерал Борис Гамурарь.

"За 30 лет в Молдове сменилось 11 парламентов. И от этих повторяющихся мотивов зашкаливает разум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ранее допустила к участию в досрочных выборах в парламент 53 партии. Ну куда еще?! Это уже бизнес, а не политическая работа", – заявил эксперт.

Непонятно, считает Гамурарь, как политкласс это допускает. Ведь на политической арене Молдовы есть группа ведущих партий, которые оценили прошлое, расставляют акценты в современной повестке и у которых есть четкие планы на будущее.

Выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК определил очередность первых шести партий в бюллетене для голосования

"Многие из 53 партий являются откровенными спойлерами. Такая ситуация в молдавской политике повторяется из года в год. Это агрессивный популизм. Ведь умным и рассудительным лидером ведущей политической партии на молдавском небосклоне является народ. Политики должны думать, какой след в истории Молдовы они оставляют и как передать опыт новым поколениям", – заключил собеседник.

Вместо этого, считает Гамурарь, молдавских политиков все чаще заботит планировка собственных особняков и хорошие места на центральной аллее, куда рано или поздно попадает каждый.

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