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Ромен Киркэ
© Sputnik / Mihai Caraus

Киркэ: когда остановится рост цен на топливо

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Рост цен на топливо в Молдове продолжается. Есть ли для этого экономическое обоснование, или за этим стоит топливный картельный сговор, объяснил аналитик.

Экспертиза
Киркэ: когда остановится рост цен на топливо

Главным фактором роста цен на топливном рынке Молдовы является обстановка неясности и политическая нестабильность в стране, где нет правительства, парламента и минимального администрирования. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический аналитик Роман Киркэ.

"Определенные экономические агенты считают, что могут нарастить свою прибыль за счет сложившейся конъюнктуры. Чем больше они повышают цены, тем с каждым днем в этом все меньше смысла", - уверен эксперт.

Изначально, считает Киркэ, определенная мотивация в повышении цен на топливо была, поскольку это возмещало рост акциза и снижение объема грузовых и пассажирских перевозок. Предпосылки для первого и, быть может, второго поднятия цен на топливо были реальными.

"Но сейчас цены на международных нефтяных рынках не растут. В итоге вырисовывается такая картина, когда молдавские топливные компании просто пытаются повысить свою прибыль. Общество видит эту взаимосвязь между политической нестабильностью в стране и одновременным повышением цен. Сейчас топливные компании используют новую тактику: стоит одной компании повысить цены на топливо, как за ней поднимают цены и остальные", – заключил аналитик.

Но эта стратегия, убежден Киркэ, не отменяет вероятность топливного картельного сговора в Молдове, который появился в молдавской экономике из-за отсутствия устоявшегося механизма противодействия.

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