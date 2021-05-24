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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: как итоги выборов 11 июля отразятся на проблеме Приднестровья

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210524/34818941/Churya-kak-itogi-vyborov-11-iyulya-otrazyatsya-na-probleme-Pridnestrovya.html

Исход досрочных парламентских выборов в Молдове обязательно повлияет на решение приднестровской проблемы – вопрос только - как.

Экспертиза
Чуря: как итоги выборов 11 июля отразятся на проблеме Приднестровья

Финальные результаты выборов в парламент Республики Молдова будут иметь огромное значение для установления левого большинства. Это будет означать определенную открытость и восприимчивость по отношению к российским предложениям, а также может повлиять на приднестровское урегулирование, поскольку за это направление будет отвечать правительство. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.

"Что касается правых, то они внимательны к предложениям, которые исходят с Запада. В последнее время такие предложения по приднестровской проблематике, как инициатива экс-советника президента США Джона Болтона разморозить замороженный конфликт в Приднестровье, и высказывания министра иностранных дел Румынии являются инструментом контроля поведения Москвы", - считает эксперт.

Поэтому, заключил Чуря, если на парламентских выборах 11 июля победу одержат правые, то они "будут смотреть на приднестровскую проблему именно с этой колокольни как возможность давить на Россию. Поэтому, я думаю, что результаты выборов будут иметь огромное значение".

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