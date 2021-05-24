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Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus

Игнат: есть ли повод для оптимизма у молдавских фермеров

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Чем обернется для фермеров Молдовы на удивление прохладная весна 2021 года, рассказал экономический эксперт.

Экспертиза
Игнат: есть ли повод для оптимизма у молдавских фермеров

Весна для молдавских фермеров не является поводом для особой радости. Частые дожди этой запоздавшей весны обильно орошают почву, "но в слоях глубже одного метра ощущается недостаток влаги. Поэтому дожди очень благоприятны в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Анатолий Игнат.

"Исходя из конкретных условий этой поздней весны, дождливая весна может стать полезной в посевной кампании. Тот, кто уже посеял, молодец. Сейчас самое время для посадки овощных культур, но, увы, погода не позволяет. Я думаю, что со временем погода восстановится", - заявил экономист.

Эксперт считает, что дождливые условия могут стать благоприятными для определенных вредителей, поэтому в обильных весенних осадках есть и свои минусы.

Умирает целый сектор молдавского сельского хозяйства
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Я думаю, что говорить об особом оптимизме нельзя. Но на погоду жаловаться не стоит, поскольку у природы нет плохой погоды. Опыт сельскохозяйственных работ прошлых лет показал, что идеальных погодных условий в Молдове нет. Поэтому доля и участь каждого сельскохозяйственного производителя – к ним приспосабливаться", - заключил собеседник.

Игнат напомнил о "естественных минусах любой погоды. Если погода засушливая - нужно применять ирригацию. Во время дождливой необходим дренаж или другие меры".

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