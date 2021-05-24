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Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco

Шаповалов: вмешивается ли Запад в молдавские выборы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210524/34863617/Shapovalov-vmeshivaetsya-li-Zapad-v-moldavskie-vybory.html

Политолог прокомментировал высказывания президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайера на берлинской встрече с главой Молдовы Майей Санду.

Экспертиза
Шаповалов: вмешивается ли Запад в молдавские выборы

Ситуацию необходимо прояснить: в чем именно проявляется вмешательство во внутренние дела Молдовы со стороны президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, когда "каждый имеет право высказать свою точку зрения". Штайнмайер является президентом Германии, а предстоящие выборы в парламент пройдут 11 июля в Молдове. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова озвучил политолог, историк и доктор философии Борис Шаповалов.

Майя Санду поговорила с Ангелой Меркель по видеосвязи
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Майя Санду ездила в Берлин, чтобы поговорить с Меркель по видеосвязи

"Это откровенная поддержка определенного кандидата. Потому что если это прозвучало, то прозвучало это специально и целенаправленно. Всем понятно, какие политические силы Франк-Вальтер Штайнмайер имеет в виду. Он имеет в виду Партию социалистов Республики Молдова, которая якобы не уважает Конституционный суд Молдовы. А за что Партия социалистов и граждане Молдовы должны уважать Конституционный суд, который сам принимает неконституционные решения? Об этом говорят специалисты и есть рекомендации Венецианской комиссии", - считает эксперт. 

По мнению Шаповалова, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер таким образом пытается "транслировать свою проевропейскую позицию на проевропейскую партию (Партия "Действие и солидарность"), которую, конечно же, он поддерживает как представитель Европейского союза".

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