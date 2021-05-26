Чуря: могут ли социалисты и коммунисты взять власть в Молдове

Политолог рассказал о преимуществах объединения Партии социалистов и Партии коммунистов перед досрочными выборами в парламент Республики Молдова 11 июля.

Экспертиза Чуря: могут ли социалисты и коммунисты взять власть в Молдове

Главным мотивом объединения социалистов с коммунистами стал политический расчет. Политические лидеры партий – Игорь Додон и Владимир Воронин – поняли, что отказ от фрагментации и объединение левых сил может стать выигрышным вариантом в данной ситуации. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Скорее всего, так оно и есть. Поскольку левый электорат привык к тому, что существует одна большая политическая партия, претендующая на голоса избирателей. Долгое время они с охотой отдавали свои голоса именно такой партии. После большого раскола ситуация несколько изменилась", – считает эксперт.

По мнению собеседника, социалисты с трудом обошли коммунистов и других конкурентов на повороте. Но после выборов 2014 года конкуренты стали множиться в геометрической прогрессии, что создавало "бури" на левом политическом фланге. Электорат был дезориентирован.

"Лидерство Игоря Додона постоянно ставилось под сомнение. В последнее время это очень ослабило его позиции. Владимир Воронин и коммунисты часто критиковали и даже оскорбляли его", – напомнил аналитик.

Именно поэтому, убежден Чуря, политический расчет Додона и Воронина в итоге привел к объединению партий.

"Я думаю, что союз социалистов с коммунистами дает больше шансов лидирующей левой политической силе получить хороший результат. Быть может, для левых сейчас, если сравнить с нулевыми, ситуация является неидеальной, поскольку их электорат несколько уменьшился, но при надлежащей мобилизации левые могут получить 40% от общего количества голосов", – сказал собеседник.

Чуря заметил, что такая приличная явка электората дает левоцентристским партиям шанс на создание мажоритарного альянса в новом парламенте Молдовы.

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