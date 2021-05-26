Гараба: к чему приведет Молдову глобальное потепление

Эколог объяснил, как сельское хозяйство Республики Молдова должно подготовить себя к глобальному потеплению, какие сельхозкультуры – в тренде, и что является главным для устойчивого выживания агрикультуры республики.

Экспертиза Гараба: к чему приведет Молдову глобальное потепление

Особую диверсификацию плодоовощных культур в республике провести крайне трудно – в Молдове есть свои традиции в растениеводстве. Но необходима кардинальная смена сортового состава на устойчивые к засухе виды и возвращение севооборота для стабильных ежегодных урожаев. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Молдова находится в зоне неустойчивого земледелия. Из-за отсутствия осадков 1-2 раза в пять лет у нас случаются засухи. Тенденции по изменению климата в республике положительные: в ближайшие 20-30 лет объем осадков не снизится", – заявил эколог.

Другое дело, считает Гараба, что они будут неравномерно и обильно выпадать в теплое время года. Дожди естественно будут уходить с полей в ручьи, поэтому, с точки зрения защиты почв от эрозии, Молдове нужна другая модель сельского хозяйства.

"На мой взгляд, потепление для Молдовы может стать фактором, который позволит нам получать в будущем устойчивые урожаи и обеспечить население продуктами питания в достаточном количестве. Некоторые специалисты негативно относятся к потеплению, некоторые – положительно. Я отношусь положительно", – оптимистично заметил эксперт.

Гараба убежден, что Молдова от потепления только выиграет. Это возможность экспериментировать с новыми субтропическими культурами. В этом году в Молдове заложили сад устойчивого к зимним условиям киви, выращивается хурма, появляются новые сады и субтропические растения. История нашей планеты знала периоды потепления и похолодания, поэтому ничего плохого потепление для Молдовы не несет, уверен специалист.

"Сейчас у нас тренд потепления. Неизвестно, сколько он продлится. Бояться его не стоит, просто надо учесть специфику ведения сельского хозяйства в расчете на то, что через год-два у нас будет засуха. Поэтому надо выбирать сорта и технологию выращивания грамотно", – сказал собеседник.

Эколог уверен, что с правильной технологией и подобранными сортами, сельское хозяйство Молдовы сможем противостоять глобальному изменению климата.

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